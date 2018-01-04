Dow Jones’ta Rekor Yükseliş

Dow Jones Endeksi, tarihte ilk kez 25 bin puanı aşarak rekor kırdı. Endeks son dönemde ABD'de özel sektörde işe alımların artmasıyla yükselişe geçmişti.
Dün 24 bin 922 puanla kapanış rekoru kıran endeks, bugüne de rekorla başladı. Dow Jones, 2009'daki küresel ekonomik krizden bu yana değerini neredeyse dört kat arttırdı. Petrol fiyatlarının son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşması da endeksin rekor kırmasında rol oynadı.
ADP Araştırma Enstitüsü'nün ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı Aralık ayında 250 bin artarak, Mart 2017'den bu yana en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Haber ajansı Reuters'ın anketine göre 190 bin olan piyasa beklentisi de üçte bir oranında aşılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var
Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı
'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor
Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!
İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!
Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum