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Dow Jones’ta Rekor Yükseliş

04.01.2018 20:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dow Jones Endeksi, tarihte ilk kez 25 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Dow Jones Endeksi, tarihte ilk kez 25 bin puanı aşarak rekor kırdı. Endeks son dönemde ABD'de özel sektörde işe alımların artmasıyla yükselişe geçmişti.

Dün 24 bin 922 puanla kapanış rekoru kıran endeks, bugüne de rekorla başladı. Dow Jones, 2009'daki küresel ekonomik krizden bu yana değerini neredeyse dört kat arttırdı. Petrol fiyatlarının son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşması da endeksin rekor kırmasında rol oynadı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı Aralık ayında 250 bin artarak, Mart 2017'den bu yana en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Haber ajansı Reuters'ın anketine göre 190 bin olan piyasa beklentisi de üçte bir oranında aşılmış oldu.

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