Down Sendromlu Lucas Ünlü Bebek Mamasının Yeni Yüzü Oldu

Gerber, 1931’den beri dünyada yaygın ve en bilinen bebek maması markalarından biri oldu.
Şirketin bu yıl sözcülüğünü yapacak bebek ise, bugüne kadar olanlar arasında en özeli. Georgia eyaletinin Dalton kentinden 18 aylık Lucas Warren Down Sendromlu.
Lucas ülke genelinden yapılan başvurulara katılan 140 bin bebek arasından seçildi.
Gerber Genel Müdürü Bill Partyka, Lucas’ın muhteşem gülüşü ve neşe dolu ifadesiyle herkesin kalbini kazandığını söyledi.
Lucas 50 bin dolarlık para ödülünün yanısıra, 2018 yılı boyunca Gerber’ın sosyal medya platformlarında yer alacak. Ve tıpkı Lucas’ın annesi Courtney’nin dediği gibi, sadece etrafındakilere değil, tüm dünyaya neşe saçacak. Annesi, Lucas gibi özel çocukların dünyayı değiştirecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.
1931 yılında tüm mama kutuları ve kavanozlarında resmi görülen ilk orijinal Gerber bebeği Ann Turner Cook, geçtiğimiz günlerde 91 yaşına girdi.
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