Saldırının hala sürmekte olduğu açıklandı.Almanya hükümet ve güvenlik birimlerine yapılan siber saldırının arkasında Çarşamba günü Alman basınına yansıdığı üzere "APT28"nin değil, başka bir Rus hacker grubu olan "Snake"in olduğu tahmin ediliyor. Alman haber ajansı dpa kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Snake" adlı hacker grubunun saldırıdan sorumlu tutulduğunu bildirdi. Alman hükümetinin veri ağlarını hedef alan saldırının "hâlâ sürdüğü" ifade edildi.

Alman istihbarat teşkilatını kontrol eden Federal Meclis Parlamento Kontrol Komisyonu'nun Başkanı Armin Schuster, Perşembe günü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Hükümet sisteminin bazı kısımlarında gerçek bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu devam eden bir süreç, devam eden bir saldırı" diyen Schuster, saldırganların olayla ilgili önemli bilgiler edinmesine engel olmak amacıyla ayrıntı vermekten kaçındığını ifade etti.

"Profesyonel ve planlı bir saldırı"

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise söz konusu hackleme olayının "belli bir süredir planlanmış olan, teknik olarak karmaşık bir saldırı" olduğunu ve saldırının "ciddiye alınması gerektiğini" kaydetti. Durumun kontrol altına alındığını söyleyen de Maiziere, "yüksek derecede profesyonel" olarak saldırının biçimi ve olası hedeflerinin Alman güvenlik birimleri tarafından araştırıldığını belirtti.