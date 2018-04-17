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dpa: Suriye'de yanlış saldırı alarmı verildi

17.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı gece saatlerinde Humus hava sahasına füze saldırısı düzenlendiğini, füzelerin imha edildiğini duyurdu.

dpa: Suriye'de yanlış saldırı alarmı verildi

Alman haber ajansı savunma sisteminin “yanlış alarm” sonucu devreye girdiğini bildirdi.Alman haber ajansı dpa, Suriye'nin Humus kentinde gece saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girmesine "yanlış alarmın" neden olduğunu duyurdu. Habere Suriye askeri çevreleri kaynak gösterildi. Suriye rejiminden henüz haberle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

"Hava sahasına füze saldırısı düzenlendi"

Suriye'de Humus hava sahası üzerinde gece hareketli saatler yaşanmıştı. Suriye resmi haber ajansı, Humus hava sahasının füzelerle hedef alındığını ve "askeri üslere" füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, "saldırgan" bir tutumdan söz edilirken, füzelerin kaynağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rus ve İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Suriye resmi yayın kuruluşları kaynak gösterilerek İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği yönünde haberler yer aldı.

Olayın ardından gözlerin çevrildiği komşu İsrail, "konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları" açıklamasını yaptı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise "bölgede herhangi bir operasyon" düzenlenmediğini duyurdu.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiası üzerine Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

DW,dpa,AFP/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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