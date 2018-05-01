DPI: ‘Türkiye’de Yeni Bir Süreç Başlamak Zorunda’

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü, sekiz yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı, dünyadaki çatışmaların çözümle sonuçlandırılması için çalışmalar yürütmek. Kurumun çalışma alanları arasında Türkiye de var. DPI Başkanı Kerim Yıldız’ın anlatımıyla DPI’ın Türkiye’deki amacı “Uluslararası deneyimleri Türkiye kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşıp, bundan deneyimler elde etmek ve gelişmesine katkı sunmak.”
Son olarak Kolombiya’daki çatışmalar üzerine çalışan DPI,çözüm süreçleri alanında uzman bir kuruluş. DPI, Oslo’da “Çatışma Çözümünde Medyanın Rolü” konulu toplantıyla, Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerinden gazetecileri biraraya getirdi. DPI Başkanı Kerim Yıldız, çalışmalarını ve deneyimlerini Amerika’nın Sesi’ne anlattı.
Dünyadaki çatışmaların son 10 yılda arttığına dikkat çeken Yıldız, “Dünyadaki çözüm süreçlerine baktığımızda maalesef son 10 senede, genel olarak çözümler ve sorunlar konusunda çok fazla mesafe aldığımızı söylemek mümkün değil. Hatta diyebiliriz ki son yıllar içerisinde çatışmalar dünyada daha da gelişmeye başladı. Ancak bu gelişirken çözüm süreçlerinin nasıl olması gerektiği fikri de kamuoyunun dikkatine daha çok gelmeye başladı. Dünyada gelişen ihtilaflar sıradan insanların yaşamını etkilemeye başladı; örneğin Suriye’de, Somali’de…” dedi.
Türkiye’nin Kürt sorunu konusunda dünya deneyimlerinden yararlanmadığına dikkat çeken Yıldız, “Son 10 yılda, Türkiye’nin dünyadaki çatışma bölgelerinden edindiğimiz deneylerden yararlanmadığını gördük. Bu sürede çok daha ileriye gidebilirdi çatışma süreci. Çatışma ile demokratikleşmeyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu nedenle son on sene iyi değerlendirilemedi. Ancak bunu söylerken, Türkiye’de son on senede birçok tabu yıkıldı ve bir temel oldu. Her ne kadar bugün gözükmüyorsa da onu göstermek gerekiyor. Artık dünyada ‘Kendi çözümümü kendim getiririm’ düşüncesi pek anlam ifade etmiyor. Dünya birbirinin içine girdi, herkes herkesin deneyiminden faydalandığı gibi Türkiye veya Ortadoğu’daki çatışma, dünyanın diğer bölgelerinde de etkisini gösterebiliyor. Halkın cebinden çıkan vergileri etkiliyor ” diye konuştu.
Türkiye’de Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgulayan Yıldız, yeni bir çözüm sürecinin başlayacağı görüşünde. Yıldız, “Son on yılda Türkiye’de çok önemli demokratikleşme adımları atıldı. 12 Eylül anayasanın getirdiği tabular yıkılarak, bir yere gelindi ama bir süre sonra, son beş-altı yılda kutuplaşmalar başladı. En azından kamuoyu önünde söyledikleri demokratikleşme Kürt sorununun çözümü konusunda, halkın görebileceği adımlar atılmadı. Bir temel oluştu bunun üzerinde yeniden inşaya girilebilir. Çünkü Türkiye’deki kutuplaşma ve çatışmayı sadece Türkiye orjinli görmemek gerekiyor” görüşünde.
DPI yetkilisi, kutuplaşma konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklıyor: “Benzer kutuplaşmalar, çatışmalar çok ülkede olmuştur. Çatışmalı bölgelerde bunlar olmuş. Türkiye’de şu anda gelişen durum umutsuzluğu gösteriyor ama ben şahsen aşılacağını düşünüyorum. Süreç başlamak zorunda birileri istediği için değil, Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı, bir süreç başlamak zorunda. Kim başlatır? Tabi ki çatışmada yer alanlar, özellikle hükümet kesimi. Mevcut durumda ise hala umudumu koruyorum çünkü bir temel var ve üzerinde gelişebilir. Yeter ki isteyelim. İstenmemesi halinde de çözümsüzlüğün uzun süreceğini söylemek mümkün değil, çünkü Türkiye’deki çözümsüzlük komşularını da, ilişkide bulunduğu uluslararası kurumları da etkiler. Dünyanın diğer ülkelerinde buna benzer umutsuzlukları gördük, bundan daha ağır zor koşulları gördük. O bölgelerde ve Türkiye’de belli bir çevre inatla bunun olması gerektiği mücadelesini veriyor. Umut belki buradan geliyor. Çünkü bugüne kadar askeri çözümün olmadığı cumhuriyetin kuruluşundan beri gözlemliyoruz. Bundan sonra da olmayacağını biliyoruz. Askeri çözüm çare olmadı olmayacak.”
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