DPI: ‘Türkiye’de Yeni Bir Süreç Başlamak Zorunda’

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü, sekiz yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı, dünyadaki çatışmaların çözümle sonuçlandırılması için çalışmalar yürütmek. Kurumun çalışma alanları arasında Türkiye de var. DPI Başkanı Kerim Yıldız’ın anlatımıyla DPI’ın Türkiye’deki amacı “Uluslararası deneyimleri Türkiye kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşıp, bundan deneyimler elde etmek ve gelişmesine katkı sunmak.”

Son olarak Kolombiya’daki çatışmalar üzerine çalışan DPI,çözüm süreçleri alanında uzman bir kuruluş. DPI, Oslo’da “Çatışma Çözümünde Medyanın Rolü” konulu toplantıyla, Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerinden gazetecileri biraraya getirdi. DPI Başkanı Kerim Yıldız, çalışmalarını ve deneyimlerini Amerika’nın Sesi’ne anlattı.

Dünyadaki çatışmaların son 10 yılda arttığına dikkat çeken Yıldız, “Dünyadaki çözüm süreçlerine baktığımızda maalesef son 10 senede, genel olarak çözümler ve sorunlar konusunda çok fazla mesafe aldığımızı söylemek mümkün değil. Hatta diyebiliriz ki son yıllar içerisinde çatışmalar dünyada daha da gelişmeye başladı. Ancak bu gelişirken çözüm süreçlerinin nasıl olması gerektiği fikri de kamuoyunun dikkatine daha çok gelmeye başladı. Dünyada gelişen ihtilaflar sıradan insanların yaşamını etkilemeye başladı; örneğin Suriye’de, Somali’de…” dedi.