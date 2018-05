DPI: ‘Türkiye’de Yeni Bir Süreç Başlamak Zorunda’

Türkiye’nin Kürt sorunu konusunda dünya deneyimlerinden yararlanmadığına dikkat çeken Yıldız, “Son 10 yılda, Türkiye’nin dünyadaki çatışma bölgelerinden edindiğimiz deneylerden yararlanmadığını gördük. Bu sürede çok daha ileriye gidebilirdi çatışma süreci. Çatışma ile demokratikleşmeyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu nedenle son on sene iyi değerlendirilemedi. Ancak bunu söylerken, Türkiye’de son on senede birçok tabu yıkıldı ve bir temel oldu. Her ne kadar bugün gözükmüyorsa da onu göstermek gerekiyor. Artık dünyada ‘Kendi çözümümü kendim getiririm’ düşüncesi pek anlam ifade etmiyor. Dünya birbirinin içine girdi, herkes herkesin deneyiminden faydalandığı gibi Türkiye veya Ortadoğu’daki çatışma, dünyanın diğer bölgelerinde de etkisini gösterebiliyor. Halkın cebinden çıkan vergileri etkiliyor ” diye konuştu.

Türkiye’de Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgulayan Yıldız, yeni bir çözüm sürecinin başlayacağı görüşünde. Yıldız, “Son on yılda Türkiye’de çok önemli demokratikleşme adımları atıldı. 12 Eylül anayasanın getirdiği tabular yıkılarak, bir yere gelindi ama bir süre sonra, son beş-altı yılda kutuplaşmalar başladı. En azından kamuoyu önünde söyledikleri demokratikleşme Kürt sorununun çözümü konusunda, halkın görebileceği adımlar atılmadı. Bir temel oluştu bunun üzerinde yeniden inşaya girilebilir. Çünkü Türkiye’deki kutuplaşma ve çatışmayı sadece Türkiye orjinli görmemek gerekiyor” görüşünde.