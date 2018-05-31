HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor

31.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Sigara tüketmek sadece kansere neden olmuyor.

DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor

Aynı zaman kalp rahatsızlıklarına ve bunlara bağlı ölümlere de yol açıyor. Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla DSÖ bu konuda insanları bilgilendirmeyi hedefliyor.Sigara tüketimi ile farklı kanser türleri arasındaki ilişki birçok insan tarafından biliniyorken, insanlar sigara ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantı konusunda yeteri kadar bilinçli değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla insanları sigara ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla yayınladığı raporda DSÖ, 2000 yılından bu yana dünya çapındaki sigara tüketiminin azaldığını, ancak insanların tütün tüketmenin tam olarak hangi hastalıklara yol açtığını bilmediğini belirtti.

DSÖ'nün verilerine göre dünyada 1 milyar 100 bin 15 yaş üstündeki insan sigara tüketiyor. Bu dünyanın nüfusunun beşte birine denk geliyor. DSÖ'nün verilerine göre her sene yedi milyon insan tütün tükettiği veya pasif içici olduğu için ölüyor. Bu günlük olarak 19 bin insana tekabül ediyor. Ancak bu ölümlerin hepsi kanser sebebiyle değil. Tütün nedeniyle yaşamını kaybeden yedi milyon insanın neredeyse yarısı, veya yaklaşık 3 milyonu, aralarında kalp krizi ile inmenin de bulunduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölüyor.

18 milyon ölümden yüzde 17'sinden sigara sorumlu

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Birçok insan tütün kullanımının kanser ile akciğer hastalıklarına sebep olduğunu biliyor ancak birçoğu tütünün aynı zamanda dünyanın en fazla ölüm sebepleri arasında yer alan kalp krizi ile inmeye sebep olduklarını bilmiyor" dedi. Ghebreyesus, "Tütün sadece kansere neden olmuyor. Tütün tam olarak kalpleri kırıyor" diye konuştu.

DSÖ'nün yaptığı geniş çaplı bir araştırmaya göre Çin'deki nüfusun yüzde 60'ından fazlasının sigaranın kalp rahatsızlıklarına sebep olduğunu bilmediğini ortaya koydu. Aynı araştırmada Hindistan ve Endonezya'da yetişkinlerin yarısından fazlasının sigaranın felce sebebiyet verdiğini bilmedikleri kaydedildi.

DSÖ, dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 18 milyon ölümün yüzde 17'sinin sebebinin sigara tüketimi olduğunu belirtti. Sigara içindeki tütün, yedi binden fazla kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar arasında arterler ile kan damarlarına zarar veren katran ve kalp atış hızıyla tansiyon ile ilişkilendirilen nikotin de yer alıyor. Sigara tüketimi aynı zamanda karbonmonoksit gibi zehirli gazların salınmasına sebep oluyor. Bu da kandaki oksijenin azalmasına, karbonmonoksitin artmasına ve bu sebepten kalp kaslarına yeterli miktarda oksijenin gitmemesine sebep oluyor.

DSÖ, çalışma prensibi olarak nikotin dumanı oluşturan elektronik sigaraların normal sigaralara oranla daha az zehirli madde içerdiğini, ancak bunların da kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olduğunu belirtti. DSÖ uzmanlarına göre elektronik sigaralar da insanların arterlerini daraltıyor ve kalp atış hızı ile tansiyonu yükseltiyor.

AFP,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Seçim kanunu için gözler AYM'deSeçim kanunu için gözler AYM'de
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladıABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti

Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti

Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti

Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti

Ünlü yazardan skandal tecavüz açıklaması: Önemli bir suç değil!

Ünlü yazardan skandal tecavüz açıklaması: Önemli bir suç değil!

Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!

Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.