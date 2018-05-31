DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor

Aynı zaman kalp rahatsızlıklarına ve bunlara bağlı ölümlere de yol açıyor. Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla DSÖ bu konuda insanları bilgilendirmeyi hedefliyor.Sigara tüketimi ile farklı kanser türleri arasındaki ilişki birçok insan tarafından biliniyorken, insanlar sigara ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantı konusunda yeteri kadar bilinçli değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla insanları sigara ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla yayınladığı raporda DSÖ, 2000 yılından bu yana dünya çapındaki sigara tüketiminin azaldığını, ancak insanların tütün tüketmenin tam olarak hangi hastalıklara yol açtığını bilmediğini belirtti.

DSÖ'nün verilerine göre dünyada 1 milyar 100 bin 15 yaş üstündeki insan sigara tüketiyor. Bu dünyanın nüfusunun beşte birine denk geliyor. DSÖ'nün verilerine göre her sene yedi milyon insan tütün tükettiği veya pasif içici olduğu için ölüyor. Bu günlük olarak 19 bin insana tekabül ediyor. Ancak bu ölümlerin hepsi kanser sebebiyle değil. Tütün nedeniyle yaşamını kaybeden yedi milyon insanın neredeyse yarısı, veya yaklaşık 3 milyonu, aralarında kalp krizi ile inmenin de bulunduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölüyor.