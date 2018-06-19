DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliği, hastalıkları tanımladığı listesinden çıkarttı.http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) transseksüelliği Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması'ndaki (ICD) psikolojik rahatsızlıklar bölümünden çıkarttı. Hastalıkların teşhisi ve tedavisi için devletler ve sağlık kuruluşları tarafından temel alınan ICD listesinin yeni yayınlanan 11’inci baskısıyla birlikte transseksüellik artık psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilmeyecek.

DSÖ'nün ICD listesinin yeni baskısıyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, “Cinsiyet uyuşmazlığı, ICD'nin psikolojik rahatsızlıklar kısmından çıkartılarak cinsel sağlık koşulları kısmına geçirildi” denildi.

Transseksüelliğin ICD’nin cinsel sağlık koşulları kısmına geçirilmesinin sebebi ile ilgili olarak da "Bunun arkasında yatan sebep, her ne kadar cinsel uyuşmazlığın bir psikolojik rahatsızlık olmadığı kanıtlanmış olsa ve onu böyle sınıflandırmak transseksüel olan insanlar için çok büyük bir damga yaratabilse de bu bireylerin ICD’de sınıflandırılma yoluyla en iyi şekilde karşılanabilecek önemli sağlık hizmeti ihtiyaçları bulunuyor” denildi.