HABER

DSÖ: Yaralılarda zehirli gaz semptomları var

11.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Duma'daki saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler olduğunu açıkladı.

DSÖ: Yaralılarda zehirli gaz semptomları var

Örgüt, hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide zehirlenmeye bağlı semptomlar görüldüğünü açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Duma'da yaklaşık 500 kişide zehirli kimyasal maddelere bağlı semptomlar görüldüğünü bildiren DSÖ yetkilileri, saldırıyı kınayarak bölgeye yardım görevlilerinin girişinin sağlanmasını istedi.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin ellerine ulaşan haber ve fotoğrafların "korkunç" olduğu belirtildi.

DSÖ'nün partner kuruluşlardan elde ettiği bilgilere göre, saldırıda 70’in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 43’ünde ağır kimyasallara ilişkin semptomlar tespit edildiğine işaret edildi. Açıklamada saldırı sonrası hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide de bu tipik semptomlara rastlandığı belirtildi.

DSÖ açıklamasında yoğun miktarda zehir içeren kimyasalların yol açtığı nefes darlığı ya da sinir sisteminde tahribat gibi semptomların söz konusu olduğunu vurguladı.

KSYÖ uzmanları Duma'ya gidecek

Duma'da kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

Duma'daki muhtemel kimyasal saldırının sorumluluğunu üstlenmeyen Esad rejimi, bölgeye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarını davet etmişti. KSYÖ'den dün yapılan açıklamada da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını araştırmak üzere Duma'ya uzman gönderileceği duyuruldu.

Suriye ordusunun kuşatması altındaki Duma, Doğu Guta’da silahlı muhalif grupların kontrolü altındaki son yerdi. Başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri, muhtemel saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutuyor. Ancak Esad ve müttefiki Rusya suçlamaları kabul etmiyor.

DW,epd,Reuters/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

<img alt=""Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2385520/2385520-148x74.jpg">"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.