DSÖ: Yaralılarda zehirli gaz semptomları var

Örgüt, hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide zehirlenmeye bağlı semptomlar görüldüğünü açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler bulunduğunu açıkladı. Duma'da yaklaşık 500 kişide zehirli kimyasal maddelere bağlı semptomlar görüldüğünü bildiren DSÖ yetkilileri, saldırıyı kınayarak bölgeye yardım görevlilerinin girişinin sağlanmasını istedi.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin ellerine ulaşan haber ve fotoğrafların "korkunç" olduğu belirtildi.

DSÖ'nün partner kuruluşlardan elde ettiği bilgilere göre, saldırıda 70’in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 43’ünde ağır kimyasallara ilişkin semptomlar tespit edildiğine işaret edildi. Açıklamada saldırı sonrası hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide de bu tipik semptomlara rastlandığı belirtildi.

DSÖ açıklamasında yoğun miktarda zehir içeren kimyasalların yol açtığı nefes darlığı ya da sinir sisteminde tahribat gibi semptomların söz konusu olduğunu vurguladı.