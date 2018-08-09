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Dubai'de 250 bin TL'den fazla trafik cezası alan İngiliz turist ülkede 'mahsur kaldı

09.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

Dubai'de, Lamborghini marka kiralık spor otomobille sürat yapmaktan 250 bin liradan fazla ceza alan Farah Hashi'nin ailesi, Hashi'nin Dubai'de kalmaya zorlandığını söyledi. 25 yaşındaki Hashi'nin ağabeyi, kardeşinin cezayı ödeyecek parası olmadığını belirtti.

Dubai'de 250 bin TL'den fazla trafik cezası alan İngiliz turist ülkede 'mahsur kaldı

Dubai'de, Lamborghini marka kiralık spor otomobille sürat yapmaktan 250 bin liradan fazla ceza alan Farah Hashi'nin ailesi, Hashi'nin Dubai'de kalmaya zorlandığını söyledi.

25 yaşındaki Hashi'nin ağabeyi, kardeşinin cezayı ödeyecek parası olmadığını belirtti.

Hashi'nin Lamborghini Huracan modeli aracı kiraladığı oto galerisi, The National gazetesine pasaportunu garanti olarak bıraktığını söylemişti.

Ancak Farah Hashi'nin ağabeyi Adman, 155 bin sterlin değerindeki aracı kullanmasının ardından kardeşinin pasaportuna el konduğunu savundu.

Hashi'nin Dubai'nin en kalabalık yollarından birindeki hız sınırını onlarca kez geçtiği belirtilmişti.

Ceza, Hashi'nin Şeyh Zayed Caddesi'nde aracı saatte 240 kilometre hızla kullanıp caddedeki bütün hız kameralarını tetiklemesinin ardından verilmişti.

Lamborghini Huracán'ın en lüks modeli 200 bin sterline satılıyor

Adman Hashi "Ceza kesildikten sonra gelip pasaportunu istediler, o da korkundan pasaportunu verdi. Şimdi 40 bin sterlin ödemesini istiyorlar. Komik bir şey bu. O kadar parası yok. Şu anda işsiz ve Dubai'ye arkadaşlarını ziyaret etmeyi gitmişti" dedi.

Adman Hashi ayrıca kardeşinin ülkedeki kalışının uzaması nedeniyle, otel parasını borç aldığını ve ailenin ne zaman eve döneceğini bilmediğini söyledi.

Adman Hashi "Araba kirasını bile o ödemedi. Arkadaşlarından biri ayarlamıştı. Saatte 200 kilometre hız yaparken yakalandı ama oradaki yasaları bilmyordu" dedi.

Farah Hashi'nin Dubai'de hız yaparken yakalandığı Şeyh Zayed Caddesi

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