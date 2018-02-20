Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

İngiltere'de yaşayan Steph ve Paul Unwin çifti, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmesi için Dave Kilcourse adlı düğün fotoğrafçısı ile anlaştı. Rüya gibi düğün fotoğraflarına sahip olacaklarını hayal eden çift büyük hayal kırıklığına uğradı.

Fotoğrafçı Dave Kilcourse'un çektiği fotoğrafları gören çift dehşete düştü. Fotoğrafçının çektiği her 3 fotoğraftan biri bulanıktı. Daha da kötüsü fotoğraflarda gelin ve damattan çok nedimeler vardı. Düğünde saatlerce çekim yapılmasına rağmen, gelinin çıktığı 70 fotoğraf vardı; daha da kötüsü damat ve damadın ailesinin yer aldığı kare ise sadece 11'di.

Geriye kalan 96 adet fotoğraf nedimeleri ve garip yakın çekimleri içeriyordu. Fotoğrafın odağında nedimelerin kalçaları, dekolteleri gibi uygunsuz unsurlar vardı.

ÇOĞU UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Gelin, "Elimize bazı fotoğraflar çektiğinde, ona 'Fotoğrafların hepsi bu kadar mı?" dedim. Fotoğrafçı ise arkasını döndü ve binlerce fotoğraf çektiğini söyledi. 1639 fotoğraf çekmişti ve 559'u odaklanmamış fotoğraflardı. Nedimelerimden birinin göğüslerinin birçok fotoğrafını çekmişti. Fotoğraflarda bizden çok nedimeler vardı. Bunları kazara değil, kasıtlı yaptığına eminim" dedi ve ekledi: "En büyük günümüzde birçok anı kaybımız var. Bunu başkalarına da yapmasını engelleyeceğim."