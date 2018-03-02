HABER

Düğün fotoğrafçısına internette saldıran kadına 89 bin dolar ceza

02.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kanada'da düğününde çekilen için fotoğraflardan memnun kalmadığı için organizasyon şirketi hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazan bir kadın, şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.

Düğün fotoğrafçısına internette saldıran kadına 89 bin dolar ceza

Kanada'da bir gelin, düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi hakkında internette yazdığı öfkeli yorumlarla şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.

Emily Liao isimli kadın, internette düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi Amara Wedding hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazdı.

Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.

Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı.

Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.

Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı.

Ancak çift ödemeyi tamamlamayınca şirket, çekilen düğün fotoğraflarını basıp, vermeyi reddetti. Mahkeme dosyasına göre buna rağmen çift ödemeleri yapmadı.

düğün

Şirketin sahibi Chan, kontratı iptal ederek daha önce yaptıkları ödemelerin bir bölümünü geri vermeyi teklif etti.

Çift bunu da reddetti ve kontratı ihlal ettikleri gerekçesiyle organizasyon şirketine tazminat talebiyle dava açtı.

Chan ise hizmetlerinin karşılığını almadıkları gerekçesiyle çifte karşı dava açtı.

Gelin Emily Liao, bunun üzerine internette Chan ve başında olduğu düğün organizasyon şirketi hakkında çok sert yorumlar yazmaya başladı.

Çift tazminat talebiyle açtıkları davayı kaybederken, Chan çifte açtığı karşı davayı kazandı.

Mahkeme, Emily Liao'nun internetteki bu yorumlarla şirket sahibinin itibarını zedelediği gerekçesiyle kadını para cezasına mahkum etti. Mahkeme başkanı kadının "memnuniyetsizliğinin de haklılığını kanıtlayamadığını" söyledi.

CBC haber kanalına konuşan Chan ise, şirketinin gördüğü zararın telafi edilemez olduğunu belirtti.

Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" diye konuştu.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

İlginizi Çekebilir

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.