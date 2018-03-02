Düğün fotoğrafçısına internette saldıran kadına 89 bin dolar ceza

Kanada'da bir gelin, düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi hakkında internette yazdığı öfkeli yorumlarla şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.

Emily Liao isimli kadın, internette düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi Amara Wedding hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazdı.

Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.

Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı.

Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.

Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı.