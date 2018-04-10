Duma krizi sonrası tansiyon yükseliyor

BM Güvenlik Konseyi de ABD’nin Suriye ile ilgili karar tasarısını görüşmek üzere toplanıyor.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) bugün yapılan açıklamada, kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Doğu Guta'daki Duma'ya kısa süre içinde uzman gönderileceği belirtildi. Açıklamada uzmanların kimyasal saldırı iddialarını araştıracağı ve Suriye rejiminden gerekli hazırlıkları yapmasının istendiği ifade edildi. Ancak uzmanların Suriye'ye tam olarak ne zaman gideceği konusunda bilgi verilmedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından KSYÖ uzmanlarını ülkesine davet etmişti. Aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye ordusunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda en az 42 kişinin öldüğünü, 500'den fazla insanın da yaralandığını öne sürüyor.

Trump Güney Amerika gezisini iptal etti

Washington'da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye konusunda önemli kararlar vereceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler nedeniyle bu hafta Güney Amerika'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.