Duma’da BM ekibine saldırı

Saldırıda yaralanan olmazken ekibin Şam'a geri döndüğü bildirildi.Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Duma'da keşif turu yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) güvenlik ekibinin silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Bir BM temsilcisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Duma'da görevlerini yapabilmeleri için elverişli bir ortamın olup olmadığını araştırmak amacıyla bölgeye giden ekibin, saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve ilk etapta başkent Şam'a geri döndüğünü söyledi.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de araştırma ekibinin Duma‘ya ne zaman güvenli bir biçimde erişebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

KSYÖ uzmanları, 7 Nisan'da rejim güçlerince Doğu Guta'nın Duma kentinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bir kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine incelemelerde bulunmak üzere Cumartesi günü Şam'a gitmiş, ancak heyetin Duma'ya girişine izin verilmemişti.

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