Duma’da Hava Saldırıları

Günlerdir sükunetin hakim olduğu Doğu Guta’nın Duma kentinde, bombardıman ve topçu saldırıları düzenlendiği haberleri geliyor.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Cuma öğleden sonra Duma’ya yaklaşık 10 hava saldırısı düzenlendiğini, 2 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Gözlemevi savaş uçaklarının Rusya’ya ait olabileceğini iddia etti.
Suriye devlet televizyonu da, kentteki en büyük muhalif grup Ceyş El İslam’ın, hükümetin elindeki bölgelere topçu atışı yaptığını duyurdu. Suriye ordusunun karşılık verdiği ve can kayıplarının olduğu belirtildi.
Öte yandan Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam’da bir cami yakınında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını yazdı.
SANA, saldırının başkentin kuzeydoğu mahallelerinden Barzeh’te düzenlendiğini bildirdi.
Barzeh, Şam’ın banliyölerinden Harasta’ya yakın. Muhalifler, Doğu Guta’daki hükümet saldırıları sonucu Harasta’yı terk etmişti. Şam’da son dönemde böyle saldırılar yaşanmıyordu.
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