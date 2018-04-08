Duma’da kimyasal saldırı iddiası

İddialar, hem Suriye rejimi hem de Rusya tarafından yalanlandı.Tıbbi yardım örgütü Suriye Amerika Tıp Topluluğu (SAMS), muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren bir diğer yardım örgütü ile yaptığı ortak açıklamada Suriye rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin elindeki son bölge olan Duma'da kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk 500'den fazla kişinin nefes alma güçlüğü, ağızda köpürme ve gözlerde yanma şikayetiyle sağlık merkezlerine getirildiği belirtildi. Hastalardan klor benzeri koku da geldiği bildirildi.

Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM) ise saldırıdaki can kaybını 70 olarak duyurdu. Uluslararası yardım derneği sözcüsü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuğun da olduğunu söyledi.

UOSSM, yaptığı bir başka açıklamada, kurtarma ekiplerinin devam eden bombardımanda kurbanlara ulaşmakta zorluk çektiğini ve ölü sayısının 100’ü aşacağını tahmin ettiklerini duyurdu.