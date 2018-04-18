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Duma’da Uluslararası Denetçilere Ateş Açıldı

18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin Duma kasabasında 7 Nisan’da rejim güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı araştıran Birleşmiş Milletler (BM) heyetine ateş açıldı

Duma’da Uluslararası Denetçilere Ateş Açıldı

Suriye’nin Duma kasabasında 7 Nisan’da rejim güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı araştıran Birleşmiş Milletler (BM) heyetine ateş açıldı.

BM kaynaklarının Amerika’nın Sesi’ne verdiği bilgiye göre heyet üyeleri yaralanmadan kurtuldukları saldırının ardından başkent Şam’a döndüler.

Denetçiler Suriye’ye, Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından ülkedeki kimyasal silah tesislerini vurmak için hava saldırıları düzenlenen Cumartesi günü varmıştı, ancak heyetin Duma’ya girmesine izin verilmemişti.

Amerika ve müttefikleri onlarca kişinin ölümüne neden olan Duma’daki kimyasal saldırıdan Beşar Esat rejimini sorumlu tutuyor. Rusya ve Suriye ise Duma’ya kimyasal saldırı yapılmadığını söylüyor.

Amerika’nın kimyasal silah gözlem örgütündeki temsilcisi Ken Ward, Ruslar’ın bölgeyi uluslararası denetçilerden önce ziyaret ederek delilleri karatmış olabileceğini öne sürmüştü.

Amerikalı askeri yetkililer Batı tarafından Suriye’ye yapılan hava saldırılarının Esat rejimi ve müttefiklerine, Amerika, İngiltere ve Fransa’nın istediklerinde ülkenin hava savunma sistemini delebildiklerine dair güçlü bir mesaj verdiği görüşünde.

Savunma Bakanı Jim Mattis Pentagon’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Uluslararası hukuk kapsamında doğru olduğuna inandığımız şeyi yaptık” dedi ve “Umarım bu kez Esat rejimi mesajı almıştır” diye ekledi.

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