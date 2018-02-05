Dünya 2 Türk doktoru konuşuyor!

Çünkü Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, çok ileri seviyedeki 13 kanser hastasında kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde geriletti. 1 hastada kanser tamamen yok oldu. 1 hastada tümör küçüldü. 2 hastada ise büyüme durduruldu. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; Dr. Özlem Türeci, “Bu 13 hasta siyah deri kanseri hastaları ve biz terapiye başlamadan önce öteki tüm rutin ve deneysel terapilerinden geçmiş, tüm ilaçlara rağmen kanserin yeniden türediği hastalardı. İki yıl boyunca bu hastalarda terapiyi uygularken kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde gerilettik" ifadelerini kullandı.
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