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Dünya 2 Türk doktoru konuşuyor!

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin yıllardır kanseri yenmek için yürüttükleri araştırma tüm dünyanın yeni umudu oldu.

Dünya 2 Türk doktoru konuşuyor!

Çünkü Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, çok ileri seviyedeki 13 kanser hastasında kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde geriletti. 1 hastada kanser tamamen yok oldu. 1 hastada tümör küçüldü. 2 hastada ise büyüme durduruldu. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; Dr. Özlem Türeci, “Bu 13 hasta siyah deri kanseri hastaları ve biz terapiye başlamadan önce öteki tüm rutin ve deneysel terapilerinden geçmiş, tüm ilaçlara rağmen kanserin yeniden türediği hastalardı. İki yıl boyunca bu hastalarda terapiyi uygularken kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde gerilettik" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
doktor kanser KANSER TEDAVİSİ Prof. Dr. Uğur Şahin Dr. Özlem Türeci

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
iki türk ama almanya parsasını topluyor..utanıp gurur duyalım eksik duygular olmadan..hayıflanmak olsun en başında tabiki..bizim ayıplarımız amerika ve diğer ülkelerdeki bilim insanları..bu imkanı tanımayan ülkeyiz ...biz bilime para harcamak yerine diyanete ve diğer din ehline yediriyoruz paracıkları..
Keşke sizin gibi değerli insanlar bu çalışmaları ülkemizde yapabilse. Bu imkanlar size sağlana bilse.
BİLİM ADINA ÇOK SEVİNDİRİCİ. Ama Türkiye adına utanç verici bir tablo
çok güzel gurur verici; sormadan da edemiyorum bu beyinler dehalar bizde (TÜRİYE) değil de başka ülkelerde ACABA ?
Gerekli imkanlar sağlanmadığından olmasın...
yazıp duruyor böyle haberleri hemen uygulayın o zaman bir sürü çare bekleyen insan var haberden öte gitmiyor
Bir sorun bakalım neden Türkiye de değil de Almanyadalar?Ben size söyleyeyim.Bu tür işler için Almanyada ayrılan ödenekle Türkiye de ayrılan ödenek arasında dağlar kadar fark var.Ayrıca bize cahil adam lazım,bilim adamı değil.Çünkü cahil insanlar azalırsa Akp biter.
@nadirokay ahahha kim demişti onu eğitim seviyes, yükseldikçe oy seviyemiz düşüyo diye
Hemen örtbas edilir ve unutturulur bu olay,zira bu işten nemalanan büyük ilaç şirketlerinin işine gelmez bu gelişme...
Tebrik ediyorum kendilerini, ah ülkem ah
bızım diyanette sol elle yemek yenmez fetvası verıyo buyrun
Ülkem adına işte bunlarla gurur duyuyorum ben, üzüntümse memleketimizde bu insanlara gereken ortam ve desteğin verilememesi...
TEBRİKLER SAYIN HOCAMLARA VE SAYGILAR BAŞKA KELİME BULAMIYORUM BİR KANSER HASTASININ EŞİ OLARAK
işallah tüm çare bekleyen hastalara derman olsun en kısa sürede kanser adı silinsin artık
Kapitalist bilimin yenilgisidir umarım. Yıllardır insanları tedavi ediyoruz diye zehirliyorlar.
Hem gurur verici hemde üzücü. Gurur verici yanı bu bilim insanlarının Türk olması, ÜZücü yanı bunu Almanya'da yapmaları. Başaranlar Türk oluyor ama başarı Türkiyenin yada Türklerin olmuyor bu durumda. Keşke Daha fazla imkan sağlayabilsek bilim adamlarımıza. Amerikada Almanyada isviçrede değiş Trükiyede çalışmayı tercih etseler. Etmelerine teşfik etsek.
TÜRKİYEDE OLMALARI GEREKİRKEN YURT DIŞINDA YAPILIYOR ÇOK ÇOK ÖNEMLİ DOKTORLARIMIZ GİTMESİNLER DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKSIN
Huzurlu insan üretir sorunlu insan ise yaşamaya çalışır bu beyinler neden dışarda çünki yaşam kaliteleri ve çalışma ortamları dışarda ülkemizde labaratuar ve araç gereç insana değer hangi aşamada görünen köye klavuz istemeyin
diyanet der ki karpuzda allah yaziyor. saksakcilari alkislar ve 20 kisilik heyet toplanip bu konu tartisilir.. kanser den bize ne o gelismis ulkelerin sorunu biz gericiyiz ölen ölür yenisi dogar taktir allahindir arastirma yapmaya gerek yok hocalar boyle soyledi
bu insanları kimse haber yapmıyor cübbeli Adnan cart curt din adamı olsa yer gök inlerdi asıl ilim bilim adamı lazım bize ey türk milleti bu insanlara sahip çıkma zamanı
Bugün yarın bunlarında ipini çekerler
Umarın kanserli hastalar için tüm dünyaya yayılır bu buluş. Kanseri tedavi eden buluşlar ilaç sanayisine takılıyor da.
TÜRKİYEDE ADAM KAYIRMACILIK OLDUĞU SÜRECE BÖYLE HABERLERİ DAHA ÇOK OKURUZ.... TÜBİTAK BAŞINA HAYVANAT BAHÇESİ MÜDÜRÜ GETİRİRSEN ... BAŞARILI OLANI DEĞİL DE BENDEN OLANI DESTEKLERSEN ... BU ADAMLAR NASIL BU ÜLKEDE KALSIN .... ADAM KENDİNE GÜVENİYOR ... VE TÜRKİYEDE ONA HİÇ ŞANS TANINMAYACAĞINI BİLİYOR .... NORMALDİR....
Değerli akademisyen hocalarımızı tebrik eder,Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim.....
almanya sevinsin bizler neden seviniyoruz anlamadım emegi veren almanya bu adamlar türkiyede olsaydı ya fetocudan yada ergenekondan içerdeydi akp.li degilsen zaten yaşama hakkın yok ama şu var demek türkler.de imkan olunca bir şeyler yapabiliyormuş
ne önemi var canım dol elmi sağ elmi niz onu tartışalım cüpbelilerimiz var onlar anlatır kanseri
bu ülkede yaşasalardı görünmez kazaya çoktan kurban giderlerdi.nedenmi.....
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