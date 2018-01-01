Dünya 2018'i coşkuyla karşıladı

Dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişi devasa havai fişek ve ışık gösterileriyle yeni yılı karşıladı.Dünya üzerinde 2018'i ilk kutlayanlar Pasifik Okyanusu'nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati oldu. Ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2018'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ise bir saat sonra yeni yılı kutladı.

Avustralya'nın Sydney limanında turistler cumartesiden bu yana çadır ve uyku tulumlarıyla TSİ 16.00'da yapılacak havai fişek gösterisi için ünlü Opera binasına nazır en güzel manzarayı kapmak için birbiriyle yarıştı.

Bu yıl Dubai alışıla gelen havai fişek gösterileri yerine 828 metre yükseklikteki Burj Khalifa'daki ışık gösterisi ile yeni yılı karşılarken, Brezilya'da "sarılma" (Abraço) sloganıyla birleşen iki milyona yakın kişi 2018 yılına devasa bir ışık gösterisiyle girdi.

Yeni yılı en sakin karşılayan ülkelerden biri Çin oldu. Zira Çin takvimine göre 2018 yılına 16 Şubat gecesi girilecek.

Berlin'de geniş güvenlik önlemleri

Almanya'nın en büyük açık hava yılbaşı partisi bu yıl yine başkent Berlin'de düzenlendi. Terör saldırısı olasılığına karşı Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan 17 Haziran Caddesi'ndeki eğlenceler için geniş güvenlik önlemleri alındı. Köln'de iki yıl önce yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayları benzeri olayların tekrarlanmaması için ise kadınlar için "güvenli alan" oluşturuldu.