Nafiz Albayrak / New York, 1 Şubat (DHA) – Dünyada hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi'nin (World Justice Project-WJP) hazırladığı 2017-2018 dönemine ilişkin raporda, Türkiye geçen yıl açıklanan rapora göre iki sıra daha gerileyerek 113 ülke arasında, Nikaragua, Madagaskar ve Nijerya'nın ardından 101'inci sırada yer aldı.

Türkiye ile listenin en altında, 113'ünü sırada bulunan Venezuela arasındaki fark 12 oldu.

Hükümet yetkileri üzerindeki denetim, yolsuzlukla mücadele, açık yönetim, temel haklar, düzen ve güvenlik, yasal yaptırım gücü, çağdaş hukuk ve ceza hukuku ölçeklerine göre yapılan değerlendirmede 101'inci sırada yer alan Türkiye,‘hükümet yetkileri üzerinde denetim' ölçeğinde, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde sonuncu oldu.

Türkiye, bu değerlendirmede genel liste içinde Zimbabwe ve Venezuela'nın önünde 111'inci sırada yer aldı.

Ayrıca temel haklar ölçeğinde de 107'inci sırada yer alırken, geçen yıla oranla en çok ‘düzen ve güvenlik' ölçeğinde gerileme gösterdi.