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Dünya Adalet Projesi "Türkiye’de, ‘hukukun üstünlüğü’ geriledi"

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Nafiz Albayrak / New York, 1 Şubat (DHA) – Dünyada hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi'nin (World Justice Project-WJP) hazırladığı 2017-2018 dönemine ilişkin raporda, Türkiye geçen yıl açıklanan rapora göre iki sıra daha gerileyerek 113 ülke arasında, Nikaragua, Madagaskar ve Nijerya'nın ardından 101'inci sırada yer aldı.

Türkiye ile listenin en altında, 113'ünü sırada bulunan Venezuela arasındaki fark 12 oldu.

Hükümet yetkileri üzerindeki denetim, yolsuzlukla mücadele, açık yönetim, temel haklar, düzen ve güvenlik, yasal yaptırım gücü, çağdaş hukuk ve ceza hukuku ölçeklerine göre yapılan değerlendirmede 101'inci sırada yer alan Türkiye,‘hükümet yetkileri üzerinde denetim' ölçeğinde, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde sonuncu oldu.

Türkiye, bu değerlendirmede genel liste içinde Zimbabwe ve Venezuela'nın önünde 111'inci sırada yer aldı.

Ayrıca temel haklar ölçeğinde de 107'inci sırada yer alırken, geçen yıla oranla en çok ‘düzen ve güvenlik' ölçeğinde gerileme gösterdi.

Rapora göre, 113 ülke arasında en büyük gerileme, temel haklar alanında yaşandı. Bu ölçekte 113 ülkeden, ABD'nin de içinde bulunduğu 71 ülkenin puanları düştü. Geçen yıla göre 1 basamak düşen ABD, 19'uncu sırada yer buldu.

İkinci en büyük gerileme de hükümet yetkileri üzerindeki denetleme alanında oldu. Bu alanda 113 ülkenin 64'ünde düşüş gözlendi.

WJF'nin raporunda, Danimarka, Norveç ve Finlandiya en üst sıralarda, Afganistan, Kamboçya ve Venezuela da en alt sıralarda yer aldı.

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