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Dünya Bankası, siyasi nedenlerle Şili'ye dair istatistiklerle mi oynadı?

15.01.2018 08:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dünya Bankası'nın baş ekonomisti Paul Romer'ın bir röportajında Şili'ye dair istatistiklerin siyasi sebeplerle olumsuz gösterildiğini söylemesi üzerine ülkenin siyasi liderleri tepki gösterdi.

Getty Images

Mart ayında görevi sona erecek olan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Dünya Bankası'nın baş ekonomisti Paul Romer'ın ülkeye dair istatistiklerin siyasi sebeplerle olumsuz gösterildiğini söylemesi üzerine tepki gösterdi.

Bachelet, Dünya Bankası'nın iddialarla ilgili olarak 'baştan sona bir soruşturma yürütmesi' gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Heraldo Muñoz, ise 'yalan haberler yalan istatistiklere dönüşüyor' dedi.

Dünya Bankası'nın baş ekonomisti Paul Romer, Cuma günü Wall Street Journal gazetesi ile yaptığı röportajında, yatırımcıların yakından izlediği Dünya Bankası'nın yıllık 'İş Yapma' raporunda Şili'nin aşağılara düşmesinin siyasi eğilimler yüzünden kaynaklandığını söyledi.

'Özür diliyorum'Sosyalist lider Bachelet döneminde ülkenin ticari ve ekonomik koşullarının kötüleşmediğini söyleyen Romer, Dünya Bankası'nın verileri ve metodolojisinin doğruluğuna güveni olmadığını söyleyerek Şili'den kişisel olarak özür dilediğini açıkladı.

AFP/Getty Paul Romer Şili Ekonomi Bakanı Jorge Rodríguez, bunun 'inanılmaz bir skandal' olduğunu söyleyerek, 'az rastlanır oranda bir ahlaksızlık' olduğunu dile getirdi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ise "Uluslararası kurumlar tarafından sağlanan dereceler güvenilir olmalıdır, çünkü bir ülkenin yatırım ve kalkınma kapasitesi üzerinde etkisi vardır" dedi.

Ekonominin önemli bir yer tuttuğu geçen ay düzenlenen başkanlık seçimlerinde, Bachelet koltuğunu muhafazakar iş adamı Sebastián Piñera'ya kaptırmıştı.

AFP Bachelet Dünya Bankası'nın 'İş Yapma' raporunda Bachelet'nin göreve geldiği 2006 yılından beri Şili'nin 190 ülke arasındaki yeri 25'ten 57'ye düştü.

2010 ve 2014 yılları arasında ülkeyi yöneten Piñera'nın döneminde ise istatistiğin yükseldiği görülmüştü.

'İş Yapma' raporunu hazırlayan ekonomist Augusto Lopez-Claros ise kendini savunarak bütün sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Şili'nin özellikle cinsiyet etkeni devreye sokulduktan sonra yerini kaybettiğini söyleyen Augusto Lopez-Claros, bölgedeki rakiplerinin Şili'ye fark attığını belirtti.

Dünya Bankası ise konuyla ilgili bir araştırmanın yürütüleceğini duyurdu.

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