Dünya Bankası Türkiye’nin 2017 Büyüme Rakamlarını Yukarı Çekti

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu yayınlandı. Raporda, Türkiye'nin 2017 yılı içinde kaydettiği büyümenin yüzde 6,7 civarında olacağı tahmini yapıldı. Banka daha önceki büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı. Bir önceki tahminde 2017 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

Raporda Türkiye'nin beklentilerin üzerinde bir toparlanma yaşadığı ifade edilirken bunun ana gerekçesi olarak mali ve finansal destek programları gösterildi. Rapora göre Türkiye'de 2003-2017 yılları arasında gençlerin iş gücüne katılım oranı da ülkenin büyümesindeki önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Raporda bölgesinin iki büyük ekonomisi olarak adlandırılan Rusya ve Türkiye'nin büyüme oranlarındaki iyileşmelere dikkat çekildi.

Aynı grupta yer alan ülkelerden Çin'in yüzde 6,8 civarında büyümüş olabileceği kaydedildi. Dünya Bankası, Çin'in 2018 yılı için de büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 6,4'e revize etti.

Türkiye, Rusya Çin ve Hindistan'ın bulunduğu ülkelere yönelik genel büyüme beklentisi de arttı. Raporda Türkiye'nin de bulunduğu bu bölgeye ilişkin rakamlar 2017 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseltildi, Beklentiler 2018 yılı için yüzde 4,5, 2019 yılına yönelik olarak da yüzde 4,7 olarak açıklandı.