Dünya basını Afrin operasyonunu böyle gördü: Türkiye ABD’ye meydan okudu

İşte dünya basınında Zeytin Dalı Operasyonu…

WASHINGTON POST: Afrin operasyonu Suriye’nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebilir.

NEW YORK TIMES: “72 TÜRK UÇAĞI ABD DESTEKLİ GÜÇLERİ BOMBALADI”

New York Times, “72 Türk savaş uçağı Suriye'de ABD destekli Kürt güçleri bombaladı” dedi. Operasyon sırasında bir hava üssünün de bombaladığını belirten gazete, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının da sınırı geçerek Afrin'e girdiklerini ve Kürt militanlarıyla çatıştıkları bilgilerini de aktardı.

Haberde, “ABD'nin uyarılarına rağmen rest çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör tehdidi olarak nitelediği güçleri ezme sözünü verdi” yorumu da yapılıyor.

CNN INTERNATIONAL: “Türk jetleri vuruyor, askeri harekat derinleşiyor."

FINANCIAL TIMES: TÜRKİYE ABD´YE MEYDAN OKUDU VE SURİYE´YE OPERASYON BAŞLATTI

İngiltere´nin en saygın gazetelerinden Financial Times `Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı´ başlıklı yazısında, Türk savaş jetlerinin Suriye´nin kuzey doğusunu dün akşamdan itibaren bombalamaya başladığını yazdı. Financial Times, Suriye´deki savaşta yeni cephelerin açılmasının Türkiye'nin Suriye'dekileri destekleyen ABD ile ilişkilerini gerginleştireceği yorumunu yaptı.