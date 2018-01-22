HABER

Dünya basını Afrin operasyonunu böyle gördü: Türkiye ABD’ye meydan okudu

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 09:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu, dış basında da geniş yer buluyor. Dünyanın önde gelen medya kuruluşları harekatı manşete çıkarırken, Türkiye'nin karadan operasyon başlattığını vurguladı. En ilginç haber ise İngiltere´nin en saygın gazetelerinden Financial Times'tan geldi.

İşte dünya basınında Zeytin Dalı Operasyonu…

WASHINGTON POST: Afrin operasyonu Suriye’nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebilir.

NEW YORK TIMES: “72 TÜRK UÇAĞI ABD DESTEKLİ GÜÇLERİ BOMBALADI”

New York Times, “72 Türk savaş uçağı Suriye'de ABD destekli Kürt güçleri bombaladı” dedi. Operasyon sırasında bir hava üssünün de bombaladığını belirten gazete, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının da sınırı geçerek Afrin'e girdiklerini ve Kürt militanlarıyla çatıştıkları bilgilerini de aktardı.

Haberde, “ABD'nin uyarılarına rağmen rest çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör tehdidi olarak nitelediği güçleri ezme sözünü verdi” yorumu da yapılıyor.

CNN INTERNATIONAL: “Türk jetleri vuruyor, askeri harekat derinleşiyor."

FINANCIAL TIMES: TÜRKİYE ABD´YE MEYDAN OKUDU VE SURİYE´YE OPERASYON BAŞLATTI

İngiltere´nin en saygın gazetelerinden Financial Times `Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı´ başlıklı yazısında, Türk savaş jetlerinin Suriye´nin kuzey doğusunu dün akşamdan itibaren bombalamaya başladığını yazdı. Financial Times, Suriye´deki savaşta yeni cephelerin açılmasının Türkiye'nin Suriye'dekileri destekleyen ABD ile ilişkilerini gerginleştireceği yorumunu yaptı.

BBC: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI AFRİN´E OPERASYON BAŞLATTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türk savaş uçaklarının Suriye´nin kuzeyine yönelik hava saldırılarında bulunduğunu ve bu hareketin Türkiye ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltebileceğini yazdı. BBC, Türkiye'nin terör örgütü YPG´yi Afrin bölgesinden temizlemek istediğini de aktardı.

TELEGRAPH: TÜRKİYE ABD DESTEKLİ GRUPLARA SALDIRI BAŞLATTI

Gazete, Türk savaş uçaklarının Suriye´nin Afrin bölgesindeki ABD destekli terör örgütü YPG´ye karşı bombaladığını yazdı. Telegraph gazetesi, Türkiye´nin dün akşam başlattığı operasyonun, ABD´nin Türkiye ile Suriye arasında omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü kuracağı planının ardından geldiğini ekledi.

GUARDİAN: TÜRKİYE SURİYE´DE KÜRT KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİ BOMBALIYOR

Guardian da Türk jetlerinin Afrin bölgesini bombalamaya başladıklarını yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG'ye karşı Türkiye'nin askeri sınır operasyonlarını genişleteceği sözünü de hatırlattı. Guardian, Zeytin Dalı adı verilen operasyonun terör örgütü YPG´nin Afrin´den temizlenmesini amaçladığını da aktardı

DER SPIEGEL: Türkiye uluslararası endişeye karşın Suriye’nin kuzeyinde çok kapsamlı bir operasyona başladı. Türk Genelkurmay’ı ABD’nin müttefiki YPG’ye karşı operasyonu başlattı.

LE MONDE: Erdoğan: “Afrin operasyonu başladı, sırada Menbiç var.”

RUSSIA TODAY: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı’nın ikinci gününde Afrin’e karadan girmeye başladı.

DAILY MAIL: TÜRKİYE SAVAŞ UÇAKLARIYLA SURİYE´YE OPERASYON BAŞLATTI

İngiliz Daily Mail gazetesi de, Türkiye'nin cumartesi günü `Zeytin Dalı´ operasyonu başlatarak terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden temizlemeyi istediğini yazdı.

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler
Nagehan Alçı: Barzani, PYD'dense Türkiye'nin Afrin'de galip gelmesini tercih eder...
Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!
Abdulkadir Selvi yazdı! İşte Afrin operasyonunun kodları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Dünya Basını Afrin Zeytin Dalı Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

İlginizi Çekebilir

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
New York Times sapıtmış, terör örgütleri ne zamandan beri kürt gücü oldu? Türkiye'de kürt askeri ve gücü TSK'dır, bu böyle biline. O güç şu anda kürtleri veya kürt güçlerini değil, Tükiye'ye tehdit oluşturan terör örgütlerini vurmaktadır. Olayı Kürt-Türk savaşı gibi lanse etmeyin, Türklerde, Kürtlerde o gazete paçavralarınızı suratınıza yapıştırır.
türkiye cumhuriyetinin ordusunun yarısı kürt.ür ..... pkk nın ypg nin pyd nin her ne halsalar bunların kürle ilgisi yoktur bende kürdüm benim ülkem türkiyedir bayragım türk bayragıdır ..ülkeme ve bayragıma canım fedadır ...dedelerim nsl çanakalede ülkesi bayragı için canını verdilerse benim canım da ülkeme ve bayragıma feda olsun ...
bende kürdüm askerligimi bingöl kigı da komando olarak yaptım türkiye nin ordusunu yarısı kürd tür pkk nın kürdlen alaksı yoktur ülkem türkiyedir bayragım ay yıldızdır dedelerim ülkeleri için canının çekinmeden verdiler benim canım da ülkem ve bayragıma feda olsun ....
Kimm ne derse desin,Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Bu savaş bal gibi dünyanın en büyük Emperyalist gücü ve onun yardımcılarına karşı ve onların ortadoğu planlarına karşı yapılan bir savaştır..Anadolu kurtuluş savaşı ile başlayan mücadele hala devam ediyor..
Diğer Haberler
Ünlü futbolcudan skandal hareket!

Ünlü futbolcudan skandal hareket!

AKP'den açıklama: Avrupa'da Türk camisine saldırı

AKP'den açıklama: Avrupa'da Türk camisine saldırı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.