HABER

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye erken seçime gidiyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını dünya ajansları 'son dakika' haberi olarak geçti.

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı erken seçim hem Türkiye'yi, hem de dünyayı salladı. Bugün Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı" demesiyle, dünyanın önde gelen basın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.

REUTERS

Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın seçimin planladıklarından bir yıl önce olduğunu, ülkenin acil bir seçime ihtiyacı olduğunu belirtti.

ALMAN HABER AJANSI DPA

Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.

BILD GAZETESİ

Alman Bild gazetesi, son dakika haberinde 'Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı' başlığını attı.

DIE WELT GAZETESİ

Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.

AFP

Fransız AFP haber ajansı, erken seçimi son dakika olarak ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu sene 24 Haziran'da erken seçime gideceğini söyledi" ifadesiyle duyurdu.

LE FIGARO

Fransız gazete Le Figaro, yine manşetten ve son dakika olarak duyurduğu haberinde "Erdoğan açıkladı, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor" ifadelerini kullandı.

BBC TÜRKÇE

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
Bahçeli tuzak mı kuruyor? Bahçeli tuzak mı kuruyor?
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nature Communications erdoğan ak parti İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
BEN DAHA ÖNCESİNE DEDİM ERKEN SEÇİM OLACAK DİYE KİMSE İNANMADI TAYİP BEY YİNE SİNSİCE YAPACIĞINI YAPTI KORKU BU İŞTE KİMSE K BAKMASIN UYAN TÜRKİYE UYAN AMA UYANSAN NE OLACAK Kİ OLANLAR OLDU
HAYIRLISI OLSUN ZATEN PLANLI BİR ŞEYDİ BU BAHÇELİ SADECE SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI OKADAR TAYYİP BEY HERŞEYİ HAZIRLAMIŞTI
Çakal sürüsü pusuda bekliyor, fırsat vermeyelim
Sizce kim daha DELI pardon AKILLI ABD baskani mi yoksa Suriye pardon Turkiye Baskani mi:)?
Diğer Haberler
Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.