Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Bilim insanları, muhtemel su ve ısı kaynağı bulunan ve yaşanabilir koşullara sahip olabileceği düşünülen iki gezegen keşfetti.

Bilim insanları, geçen yıl yedi gezegen ve bir yıldızdan oluşan ve Trappist-1 olarak adlandırdıkları güneş sistemi keşiflerinin ardından, Dünya benzeri bir gezegen bulmak için araştırmalara başlamıştı.

Trappist-1 sistemini incelemeye başlayan gökbilimcilere göre, Samanyolu genelinde Dünya kadar büyük ve kayalık gezegenler bulunabilir.

Gezegensel Bilim Enstitüsü'nden Doktor Amy Barr, Macaristan'daki meslektaşlarıyla Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin matematiksel bir modelini çıkardı.

Modellemeden elde edilen bulgularla bilim insanlarına göre, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su ve hatta gezegenlerden birinde okyanus bulunabilir.

Ekip daha sonra, gezegenler üzerindeki muhtemel yüzey sıcaklığını belirlemek için gezegenlerin yörüngelerini modelledi.

Barr Guardian'a yaptığı açıklamasında, "Tappist-1 sistemindeki gezegenler yumurta şeklinde değişik bir yörüngede yer alıyor. Yani gezegenler, sistemlerindeki yıldızın yörüngesinde döndükleri her seferde biraz daha esniyor ve genişliyor" dedi.