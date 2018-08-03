Dünya bu bebeği konuşuyor! Henüz 12 günlük ama...

Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi.
Isla-Rose daha bir ayını bile doldurmadığı için anestezi yapılmadı, sadece dişe uyuşturuculu krem sürüldü.
Hekimler cesaretinden dolayı Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli bir çıkartma verdi.
Uzmanlara göre, doğum dişi nadiren görülse de, bebek için oldukça riskli.
Doğum dişi, sadece emzirme sırasında sorun olmuyor.
Çocuğun dilinde ülser çıkabiliyor, ya da sallanan dişin çocuğun düşerek akciğerlerine kaçması riski doğuyor.
İngiliz Dişhekimleri Birliği'ne (BDA) göre her 2000 bebekten biri doğum dişiyle dünyaya geliyor.
Kökleri yeterince gelişmediği için diş genelde kendiliğinden düşüyor.
Çoğu bebeğin dişleri ancak 6 aylıkken çıkıyor. Bazıları 4 aylıkken, bazıları ise 1 yaşındayken ilk dişlerine kavuşuyor.
'Bebeğim benden çok daha cesurdu, ağlamadı bile'
Isla-Rose Heasman'ın annesi Jasmin ise bebeğini bu kadar küçük yaşta dişçiye götürmek zorunda kalacağını tahmin etmediğini söyledi.
Anne Jasmin, "Diş sallanıyordu ve çekilmek zorundaydı. Bebeğim benden çok daha cesurdu, ağlamadı bile" dedi ve ekledi:
"Ben ise prensesimin acı çekmesine dayanamadım, ağladığım için odadan çıkmak zorunda kaldım."
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum