Yıllarca süren savaşın ve gerilimli yılların ardından iki liderin el ele tutuşması sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünya bu elleri konuşuyor!

1 / 15 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

2 / 15 İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi.

3 / 15 Kuzey Kore lideri olan Kim, ziyaretçi defterine "Yeni bir tarih başlıyor" diye yazdı.

4 / 15 Kuzey Kore lideri Kim "Tanıştığımıza memnun oldum. (...) Bugün yeni bir barış, refah ve Kore ilişkileri tarihinin yazıldığı yeni bir çizgideyiz. (...) Bunun gerçekleşmesi için 11 yıl bekledik. Buraya gelirken bunun neden bu kadar uzun sürdüğünü düşündüm. Bir sürü beklenti var, umarım bu beklentileri karşılayan anlaşmalara varabiliriz" dedi. Akşam yemeği için hazırlanan menüdeki bir yemeğe (naengmyeon) atıfta bulunan Kim esprili bir dille "Şu yemek hakkında bir hayli konuştuğunuzu duydum. Şu Pyongyang noodle'ları! Sizin için Pyongyang'dan getirdim. Umarım akşamki yemekte hoşunuza gider" ifadesini kullandı. Öyle ki sınırın kuzey tarafına noodle yapma makinası yerleştirildi.

5 / 15 Samimi anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Liderlerin el ele tutuşması ve tokalaşmaları son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giriyor.

6 / 15 Dün gerçekleşen Merkel Trump görüşmesinde Trump'ın Almanya Başbakanı Merkel'in elini böyle tuttu.

7 / 15 Şubat 2017'de Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'ın el sıkışması uzun süre konuşulmuştu.

8 / 15 Trump'ın Abe'nin elini çok sert sıkması ve uzun süre bırakmaması Japon lidere zor dakikalar yaşatmıştı.

9 / 15 Abe Trump'ın elinden kurtulduğunda derin bir nefes almıştı.

10 / 15 Trump ve Macron'un el ele tutuşması da sosyal medyada çok konuşulan konulardan olmuştu.

11 / 15 Trump'ın Macron'un elini sertçe sıkması Macron'un ise buna karşılık vermeye çalışması bu görüntüleri oluşturmuştu.

12 / 15 Kanada Başbakanı Trudeau'nun bu bakışları Trump'ın sert el sıkışına hazırlıklı geldi yorumlarına sebep olmuştu.

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