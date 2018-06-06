Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Geçen pazar, televizyonda naklen yayımlanan bir etkinlik esnasında sahneye çıkan evli bir kadını dudağından öpen başkan Rodrigo Duterte, milyonlar karşısında yaptığı bu hareket nedeniyle çok tepki toplamıştı.

Reuters'ın aktardığına göre, Filipinler'de yayımlanan Philstar gazetesine verdiği mülakatta Duterte'ye bu olaya gösterilen tepkiler hakkında ne düşündüğü soruldu. Duterte, bu soruyu "Eğer bir kadın istiyorsa, harekete geçmeye hazır olun." sözleriyle cevapladı.

“ŞEHİRDEKİ HER KADINI ÖPMÜŞTÜM HEM DE DUDAKTAN”

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce, 22 yıl boyunca Davao şehrinin belediye başkanlığı görevini yürüten Duterte, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Belediye başkanı adayı olduğum dönemde, seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını öpmüştüm. Hem de dudaktan. Bu benim tarzım. Herkes kendi tarzını bulsun. Basit bir öpücükte kötü hiçbir şey yok."



