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Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun 'sağlıklı olmadığını' vurguladı ve Rusya'nın Kosova'yı tanımayacağını belirtti. Öte yandan ABD'nin Karadağ'daki Büyükelçiliğine gece yarısından sonra el bombası atan ve ardından intihar eden saldırganın eski bir Sırp askeri olduğu iddia edildi.

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temaslarının ikinci gününde, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü. Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Rusya'nın birçok uluslararası meselede hemfikir olduklarını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin, Rusya'nın Kosova'yı tanımasının durumu kolaylaştıracağı açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, Thaçi'nin ifadelerinin Rus tarafının tutumunda herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Kosova konusundaki görüşünü daha önce ifade ettiğini anımsatarak, "O (Thaçi) ve Priştine'deki birçok diğer siyasetçi kendi işlerine, bilhassa da savaş suçu ithamlarına odaklanmalı." dedi.

AVRUPA'DA DURUM SAĞLIKLI DEĞİL

Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun "sağlıklı olmadığını" savunan Lavrov, buna örnek olarak Karadağ'ın NATO üyesi olmasını ve Makedonya ile Bosna Hersek'in de aynı hedefe sahip olmasını gösterdi.

Dacic de "Büyük Arnavutluk" ideolojisinin Balkanlar'daki istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Büyük Arnavutluk" çabalarını durdurmak adına ABD ile İngiltere'nin Kosova'yı tanıma kararlarından vazgeçmelerinin mantıklı bir hamle olacağını savundu.

Sırbistan-Rusya iş birliğinin stratejik bir ortaklık olduğunu vurgulayan Dacic, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için Rusya'ya müteşekkirim. Rusya'nın, Sırp halkının soykırımla suçlanması girişimini veto ettiği hepimizin malumudur. Aynı zamanda Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığı konusunda Sırbistan'ın pozisyonunu da anlayışla karşılıyor." diye konuştu.

LAVROV, AZİZ SAVA KİLİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Lavrov, bugün ayrıca Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'ni ziyaret ederek, kilisenin kubbesine 70 Sırp ve Rus sanatçının ortak çalışması olarak yaptırılan mozaik eserin tanıtımına katıldı.

Lavrov, bu eserin iki ülke arasındaki manevi ve kültürel bağın bir göstergesi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu projeye büyük önem verdiğini kaydetti.

Aziz Sava Kilisesi'ndeki programa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.
Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 180. yıl dönümü kapsamında Belgrad'ı ziyaret eden Lavrov, bugün ayrıca Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

KARADAĞ'DA ABD ELÇİLİĞİNE SALDIRI

ABD'nin Karadağ'daki Büyükelçiliğine gece yarısından sonra el bombası atan ve ardından intihar eden saldırganın Karadağ'da ikamet eden Sırbistan doğumlu Dalibor Jaukovic (42) olduğu açıklandı.

Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin Karadağ polisinden yapılan açıklamada, saldırganın el bombasını büyükelçiliğe attıktan bir süre sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

Kriminoloji Şefi Enis Bakovic, düzenlenen basın toplantısında, saldırganın kimliğine DNA testi sonucunda ulaştıklarını belirterek henüz terör
saldırısı olasılığı üzerinde durulmadığını vurguladı. Saldırganın büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra 30 metre uzaklıkta üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini kaydeden Bakovic, saldırganın adli sicil kaydının da temiz çıktığını söyledi.

Savcı Lepa Medenica da olay yerinin kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve cesedin otopsi için ilgili kurumlara gönderildiğini belirterek "Kimlik tespiti yapıldı. Şimdi saldırıyı neden düzenlediğini araştırıyoruz." dedi.

"ESKİ SIRP ASKER" İDDİASI

Bu arada, Karadağ medyasındaki haberlerde, Dalibor Jaukovic isimli saldırganın eski bir Sırp askeri olduğu ifade edildi. 1999 yılında dönemin Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic tarafından üstün hizmet madalyasına da layık görüldüğü öğrenilen Jaukovic'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı "Karadağ'ın NATO üyeliği karşıtı" paylaşımlar da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Balkanlar Rusya Kosova ABD Büyükelçiliği

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
tayyipte sabah akşam milli diyor. yerli diyor. sonra da and’ımızı kaldırıyor?? nasıl ama
bu Sırplar Dünya savaşı çıkarmakta maharetlidir zaten gerçi Adı konmasada O savaş çoktan çıktı
Daha önce, Dünya savaşının fitilini ateşleyen bir sırp'tı.! Tarih tekerrür mü edecek ne!!
Tarih , tarihten yada geçmişten ders alınsın diye okutulur, anlatılır. hikaye olsun diye değil.. Tarih, tarihinden ders alamayan toplumlarda tekerrür eder ..
ABD aynı anda hem çini, hem katarı, ürdünü, hem suriyeyi, hem balkanları, hem de avrupayı manipüle ediyor
çarşı karışıyor ve dahada karışsınnnn ...
BU TİP OLAYLARIN SEBEBİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 5 ÜLKE TEKELİNDE OLMASINDAN KAYNAKLI DİĞER ÜLKELER KARAR ALAMAMAKTA BUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR YOKSA ÇOK SAVAŞLARA DÜNYA GEBE KALIR DÜNYA 5 TEN BÜYÜK !!!!
mynet haber başlığını okuyunca 3.dünya savaşı çıktı sandım apartman okadar çok seviyorsunuz ki
oh ohh,avrupaya bulaşmalı terör, türkiyeyi karıştırıp uzaktan ahkam keseceklerline bela terör nedir görsünler ve uğraşsınlar hıristiyan avrupa
daha BETER OLACAKSIN KAHPE abd,,,bunlar iyi günlerin,,,,ALLAH ında bir hesabı var,,,,
rusyayla aynı kafadasınız niye hayert ediyorsunuz barzani referandumu gibi sizde kabul etmediniz biraz empatiye ihtiyacınız var
orası haclı toprağı tabiki ittifak edersiniz müslüman tobrağı olsa boğarsınız
Afrine girmeye çalışan Esad’ın bütün konvoylarını tsk bombaladı görüntüleride yayınladı mynet dünyaya son dakika olarak servis et CHP pyd sussun
dünya savaşının bu bölgede çıkması demek dünyanın her yerinde savaş olacağı anlamına gelir bunu hala anlamayan andavallılar var Türkiye bölgede ne kadar istikrarı koruyabilirse dünya okadar sakin bir hayat yaşar Suriye karışıklığına bir baksınlar hele şu son bir aydır Türkiye nin operasyonlarından sonrasına dikkat etsinler Türkiye istikrasız hale gelmeye başladı dünyanın her yeri karışmaya başladı Afrikada terör AB ülkelerinde terör Asya ülkelerinde başladı ABD de devamlı silahlı baskınlar düzenleniyor buna ABD hükumeti terör değil diyor ama terör ün daniskası
gittikçe de yayılıyor bu baskınlar
200 yıl önce doğupta yaşayan kimse yok !! O zaman dünya kaç kişiydi ? O zaman siyaset neydi :)) Yapanlar kimdi ? Hangisi yaşıyor ? O zamanki insanların hayatları hayalleri amaçları zevkleri vardı !! Şimdi nerde ?? 200 yıl sonra aynı şey olacak !! Peki insanlar niye çırpınıyor ?! “Hanginizin daha iyi iş işlediğini görmek için size ölümümtakdir ettik” Anlayana :))
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