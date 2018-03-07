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Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 21:06 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejiminin Doğu Guta'da BMGK ateşkes kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivili öldürdüğünü duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Esad rejiminin gelecek aylarda da halkına 'kıyamet' yaşatma niyetinde olduğunu vurguladı.

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

SNHR, raporunda BMGK'nin 24 Şubat'taki 1 aylık insani ateşkes kararından sonra, rejim ve Rusya'nın saldırılarının daha da yoğunlaştığını kaydetti.

Raporda, "Rusya, insani ateşkes kararını, kendi çıkarları çerçevesinde her gün yerel saatle 09.00 -14.00'de geçerli olacak şekilde yorumladı." ifadesi kullanıldı.

SON 10 GÜNDE 329 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

SNHR raporunda, BMGK kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivilin hayatının kaybetmesinin yanı sıra 7 yaşamsal merkezin de (Sivil Savunma, hastane) vurulduğu belirtildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde, uluslararası aktörlerden Rusya'ya baskı yaparak insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, en az 2 bin 400 protezin bölgeye girmesini sağlamaları talep edildi.

'ESAD KIYAMET YAŞATMA NİYETİNDE'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin gelecek aylarda da halkına "kıyamet' yaşatma niyetinde olduğunu vurgulayarak "Bu felaket planının önüne geçmek ve Suriye'yi (Esad rejimi) Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmek aciliyet gerektiriyor." dedi.

Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşında 400 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğu çocuk 1 milyondan fazla kişinin ağır yaralandığını belirterek bunun en büyük sebebinin rejim ve destekçileri olduğunun altını çizdi.

Ülkede 11 milyon sivilin evlerini terk etmeye zorlandığını, 10 binlerce tutuklunun insanlık dışı muamele ve işkenceye tabi tutulduğunu ve pek çok kişinin ortadan kaybolduğunu ifade eden Hüseyin, hastanelere ve pazar yerlerine "kasten" saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Hüseyin, Suriye'de 2011'in başında rejim ve yerel müttefiklerinin sivillere yönelik "çok büyük çaptaki ihlallerinin" hatırlanması gerektiğine dikkati çekerek bu ihlallerin sonucu olarak sonradan ülkede aşırı silahlı grupların ortaya çıktığına ve geliştiğine işaret etti.

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'REJİM YALAN SÖYLÜYOR'

Doğu Guta'da son günlerde birkaç yüz "savaşçıya" karşı mücadele bahanesiyle bölgedeki yüz binlerce sivilin "gelişigüzel" ve "vahşice" saldırıya maruz kalmasının hukuki ve ahlaki açıdan savunulacak bir tarafı olmadığını belirten Hüseyin, şöyle konuştu:

"Kendi halkını çok kolay bir şekilde öldürmeye hazır olduğunuzda, yalan söylemek de çok kolay. Suriye hükümetinin (Esad rejimi) sivilleri korumak için her türlü önlemi aldığı iddiaları açıkçası saçmalıktır."

Hüseyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Esad rejiminin yoğun hava saldırıları düzenlediği Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivilin ''yeryüzünde cehennemi yaşadığını'' söylediğini anımsatarak Esad rejiminin gelecek aylarda yabancı destekçileriyle halka karşı "tasarlanmış ve planlanmış kıyamet" yaşatma niyetinde olduğu uyarısında bulundu.

Hüseyin, "Bu felaket planının önüne geçmek ve Suriye'yi (Esad rejimi) Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmek aciliyet gerektiriyor." ifadelerini kullandı. (AA)

Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybettiSuriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
Esad SNHR doğu guta Suriye

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
birkaç gün önce RACO dan görüntüler vardı aynı gün Doğu GUTA dan da görüntüler vardı Türk Ordusunun girdiği RACO da evler sapasağlam dururken Doğu GUTA da ise sağlam bina yoktu! Eğer Türkiye İşgalci olarak o bölgeye girseydi;Umursamazdı ve taş üstünde taş bırakmazdı AFRİN den Sivillerin çıkışına izin vermeyip;Sivil halkı ESİR alan PYD_PKK nasıl İşgalciyse ESED de SURİYEDE İŞGALCİDİR
palermo544 sende kendini siyasi bilimci sanıyorsun ya.her habere bir yorum
@palermo544 Esad işgalci falan değil basbaya o toprakların insanı halkı koyun olmasaydı 40 sene evel babası hafızı devirirdi.Artık suriye 100 sene geçsede kendine gelemez çünkü basbaya israilin güvenliği için 2ci lübnana dönüştürüldü.Fakat beşar esad hali ile kötüde olsa ülkesini tek parça tutmaya çalışıyor ister beğenelim ister beğenmeyelim suriye kaosu 1 dünya savaşından beri planlanan bir oyundur...
Tamam haklisinda bu yüzüne tukurdugum BM sadece Suriye yi neden konuşuyor. Diğer müslüman ülkeler de yapılan eziyetlere neden ses çıkarmıyor örneğin trump un BM kararını cigneyip Kudüse elçilik açması hakkinda da bir iki kelime konussaya. myanmari Afrika da ölen çocukları konussaya. Kısacası BM ler kendi çıkarları dogrultusunda konuşuyor. zalimler için ne güzeldir o cehennem.
@limman beğenmediysen kırmızıyı işaretle arkadaşım yada senin farklı bir görüşün varsa onu yaz böyle bir haberde ;tutupta beni eleştiriyorsan demekki damarına basmışım seninde verdiğim rahatsızlıktan dolayıda özür bekleme
erdoğana diktatör diyip buna tapanlar bugece nerde içiyorsunuz o masumların kanı sizede bulaştı hiç birinizin yanına kar kalmayacak
@cem_can_2000 erdogana diktator diyenlere bak ya devrimcidir ya komunist. erdogandan nefret edenlere bak aralarında müslüman bulamazsın. müslümanım diyene de sor 2 tane namaz duası okuyamaz.
sende mantıklı bakabileceksen git sende iç. keramet içkide değil kafada.orlari abd nin emriyle karıştıran senin taptiklarindir.kan lekesi arıyorsan ellerine bak.
Allah kimsenin kanini kimseye koymasin.bu savasa sebep olup binlerce tir silah gönderen Ve buna alkis tutanlarin evlatlarinin basina gelsin...
@ayrla25 erdoğanı destekleyene bak bir tane gerçek müslüman bulamazsın.Ya para alıyordur ya işini gördürüyordur.
Şayet yorumumu yayinlarsaniz küresel emperyalizmin sermayesi ile kurulmuş bir internet sitesi oldugunuzu söylemek isterim.Çünkü nefsi müdafa mucadelesi veren bir ülkenin değil de saldırganın cephesindesiniz.Bu yüzden de sürekli kan kaybettiniz.
@akhenaton01 suriyeden bir cacık olmaz artık 50 sene geçsede iflah olmaz esad artık anlamalı diktatörlük ile bir bk olmayacağı.Suriye artık lübnanlaştı buda israilin güvenliği için ürdüne bakma abd uşağıdır.Suriyede kimin ne istediği kimin eli bilmen nerede belli değil arab baharı tamamen bir senaryo idi.Daeş pyd ve diğerleri hepsi tiyatro oyunudur.Ama esad gitmeden veya suikasta uğramadan değişim olmaaaaz...
Vatan hainlerine af olmamalı. Tabi ülkemizde de.
yer yüzüne gelmiş en büyük İBLİS lerden biri,,,RABBİM CEZASINI Versin İnşALLAH,,,,
Esad, firavunu da geçti.bence bu adam ebedi cehennemi hak ediyor.insan değil artık şeytan olmuş .
suriyeyi bu hale getiren erdoğandan medet umanlar var hala.adam bop eşbaşkanı görevini yapıyor
Askerde bir laf vardır.Duyduklarının hiçbirine inanma.Gördüklerinin ise en iyi ihtimalle yarısına inan.
İKTİDARI VE ELİNDEKİ GÜCÜ KAYBEDİNCE TAYYİBİNDE ESEDDEN BİR FARKI KALMIYACAK AYNISINI TÜRK ÜM DİYEMEYEN TAYYİP TE TÜRK HALKINA YAPACAK ÇÜNKÜ ZAMANINDA KARDEŞİM DEDİĞİ ESEDLE AYNI GÜCE HİZMET EDİYORLAR YANİ BOP A
@umut.3480 Erdoğan la kafayı yiyeceksin..konu Erdoğan değilki katil Esad..masum çocuklar kadınlar siviller..senin kafa takılmış Erdoğana..
dun dogu kutadan sama 272 fuze atıldıgını 13 cocugun oldugunu bılıyormusun hangı devlet kendı başkentınde buna katlanır. batının uydurmalarını ne cabuk unuttunuz sddam zehırlı gaz kullanıyı deyıp ırakı işgal etmedılermı sonrada özurdılerız demedılermı demekkı bu abd be batının uşakları ne kadar fazlaymış bızım ulkemızde bız nıye afrındeyız nıcın ordayız cunku kendımızı duşunuyoruz guvenlıgımız ıcın
Rusya dan destek almasa Esad bunları yapamaz, esedin aldığı her masum canın sorumlusu,ruslarla rejimin başındaki Esed zalimidir.
ESAD ALLAH IN LANETİ VE KIYAMETİ SENİN ÜSTÜNDE PATLAYACAK..
ne Kan Hastasiymis Bu Essad, biraz Empatim vardi Adama ama artik bemee Gitsin diyorum
RUSYA DOĞU GUTADAKİLERE DİYORKİ.BURAYI BOŞALTIN,EMNİYETLE GİDİN.DOĞU GUTADAKİ TERÖRİSTLER DİYOR Kİ.HAYIR BOŞALTMAYACAĞIZ.HERGÜN BURADAN ŞAMA RASTGELE FÜZE ATACAĞIZ.
yaw he hee esad katil esad oyle böyle, teröristler vurulur nokta
Kana doymadı bu wampir katil Esad..buna destek veren bizdeki yweli çomarlar sağa sola havlayiıp duracağınıza sadece vicdanının sesini dinleyin bu katili sizde lanetlersiniz.
Dünya diken üstünde olsa çocuklar ölmez be editör.
ORTA DOGU ATES ÇEMBERİ TÜRKİYEYE EN BUYUK TEHDIT İÇİMİZDEKİ HAHINLER
Doğu Guta da sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin öldürdüğü sivilleri de yazın. Bu trajedinin ABD nin BOP projesi ve onun işbirlikçilerinin eseri olduğunu unutmayalım
katil kana susamış canavar
bu doğu gutada batının abd nin koparttığı yalan makinesini bile çıldırtacak boş yaygaralarından anlayabileceğimiz gibi büyük bir çıkar planlarının olduğu ve bu çıkarlarının teröristlerin yok edilmesiyle zedeleneceğini biliyorlar o yüzden suriye ordusu doğu gutada tek bir vatan haini terörist kalmayana dek operasyonlarını sürdürüp bunları cehenneme yollamalıdır
kim ne derse desin esad devlet , ve devlete karşı gelen herkes vatan hanidir , ironi yapın, ülkemizde haklı olan pkk mıdır devletmi ? , tabiki devlet , insanlar beğensede beğenmesede esad da bir ülkenin lideridir hemde resmi lideri , dolayısıyla ülkesinin çıkarlarını korumak ta en doğal hakkıdır şahsi fikrim bu yönde
Insallah potin Diktatörü ve esed diktatörü ile birlikte kimyasaldan yargılamışlar.
Zeyd Raad El Hüseyinin Ürdünlü olduğunu düşünürsek Suriye düşmanlığı normaldir.
Mesela ABD nin ortadoğu projesinin eşbaşkanı olarak bölgeyi kangölüne çeviren, pkk ile açılıp saçılan,pyd ye lahmacun ısmarlayıp şimdi kırmızı bültenle aradığımız Salih Müslimi kırmızı halı ile , barzaniyi kürdistan bayrağı ile karşılayan zat ile başlamak gerek.
dünya niye diken üstünde başlık atıyorsunuz ezbere zerre umurlarında değil adam kendi vatandaşını öldürüyor biz sürekli açıklama yapıyoruz yok sivil kayıp yok vs yahu umursamıyorlar işte
allahım sen türkiyemizi kuru bayragımızı indirme
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