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Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getiriyor.

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin'in ABD'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gümrük vergisi oranı Çin'in ABD ekonomisine verdiği zarar doğrultusunda belirlendi.

ABD'nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre başı Çin çekiyor, ikinci sırada ise Meksika bulunuyor. ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı, 375 milyar doları buluyor.

Trump'ın Çin'e karşı başlatma kararı aldığı hamle gereğince, ABD Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kuracak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD'nin teknolojisini ve mülklerini Çin'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacak.

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Trump ABD Donald Trump çin gümrük vergisi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bıurası karışacak beyler acilen vaziyet alın Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Biri şuna boyama kitabı versin durmadan karalıyor bir yerleri... :)
Geç kaldın sarı oğlan.Atı alan üsküpü geçti.Dünya ticaret lideri oldu bile.
Danışıklı dövüş,hiçbirşeyin fitili ateşlenmez ve yarın birgün başbaşa "anlaşma sağladık" başlıklı resimlerini görürüz...
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