Dünya Ekonomisindeki Olumlu Tablo Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

Son Güncelleme 8 saat önce 06.01.2018 17:15 |8 saat önce

Merkezi New York’ta bulunan ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Ahu Yıldırmaz, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son Türkiye raporunu ve Mehmet Hakan Atilla’nın suçlu bulunmasını Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin gelecek beş yılda ortalama yüzde 4,8 oranında büyümesini beklediğini açıkladı. Merkezi New York'ta bulunan ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahu Yıldırmaz'a göre bu son derece güçlü bir rakam. Uzman, Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun Aralık ayındaki büyüme tahmininin Fitch kadar iyimser olmasa da, olumlu bir büyüme seyri çizdiğini hatırlatıyor. "Büyüme tahmini, yatırım devam ettiği sürece pozitif” Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik potansiyel büyüme beklentilerine yer veren Fitch raporunu Amerika'nın Sesi'ne değerlendiren Ahu Yıldırmaz,bu tahminlerin dayalı olduğu temalara dikkat çekti: "Yalnız burada önemli bir nokta, modellerindeki varsayım, yatırım oranının yüksek devam edeceğini tahmin ediyorlar. Bu da sermaye birikimini arttıracaktır. O yüzden tabii bu cari açık ve sermaye akımının yavaş olması, gösterdikleri riskler içinde. TL'nin durumu ve küresel ekonominin iyiye gidişi de Türkiye'yi ihracat konusunda pozitif etkileyecektir. Bu da güzel bir gösterge olur Türkiye ekonomisi için.”

Bu büyümenin devam etmesi durumunda TL'nin güçlü kalmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Yıldırmaz, Türk ekonomisinin güçlü ve sıkıntılı olduğu konularıysa şöyle sıralıyor: "Güzel bir iki nokta var istihdam konusunda. Eylül ayı itibariyle genel işsizlik oranı 10,6 geldi. Bu, yüksek bir rakam ama Türkiye'de hep bu seviyelerde gidiyor istihdam rakamları. Önemli olan burada bir yıl öncesine göre %1'e yakın bir düşüş göstermiş olması. Bunu ben pozitif bir veri olarak görüyorum. İkinci önemli nokta, emek gücüne sahip olan kadın istihdam oranı %1 oranında geçen seneye göre artış gösterdi. Yani istihdamda çok hafif bir kıpırdama var. Bunlar pozitif göstergelerimiz. En büyük riskimiz siyasi finansal istikrarımızın devam etmesi ve siyasi ve jeopolitik riskler. Yoksa büyüme hızı, belki biraz altında ve üzerinde gelir; ama yüzde 4 civarında tahmin ediyoruz.” "Türk şirketleri zorlu ortamda iyi performans gösterdi” Uzman, Türk şirketlerinin geride bıraktığımız yılda güçlü bir performans sergilediğini de kaydediyor: "2017'ye baktığımızda birçok Türk şirketi zorlu ortamda bile çok iyi performans gösterdi. Bu, Türk şirketlerinin de dayanıklılığını gösteriyor. Eğer reformlar da bunu takip ederse, önümüzdeki ekonomik tablonun daha iyi olacağını umut ediyoruz.”