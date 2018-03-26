Dünya genelinde antibiyotik kullanımı arttı

Bunu önlemek için kullanılan farklı antibiyotikler ise bu direnci daha da artırıyor. ABD’de yapılan bir araştırma bu tehlikeli gidişata dikkat çekiyor.Dünya çapındaki antibiyotik kullanımı, yapılan bir araştırmaya göre son 15 yılda yaklaşık yüzde 65 artış gösterdi. Merkezi Washington'da bulunan Hastalık Dinamikileri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi'nden (CDDEP) bilim insanları, özellikle ekonomik kalkınma sürecindeki ülkelerde antibiyotik kullanımının "yoğun" olarak arttığına işaret etti.

2000 ile 2015 yılları arasında 76 ülkede antibiyotik satışların araştırıldığı araştırmaya göre, günlük genel antibiyotik tüketimi 2010 yılında 21,1 milyar olarak saptanırken, 15 yıl sonra bu rakam 34,8 milyara yükseldi.

Yoksul ülkelerde antibiyotik tüketimi artıyor

Araştırmada, yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde genel antibiyotik tüketimi yüzde 114 oranında artarken, ortalama günlük antibiyotik tüketiminin de bin kişi başına yüzde 77 oranında yükseldiği saptandı.

2000 yılında Fransa, Yeni Zelanda ve İspanya ve Hongkong'da bin kişi başına orta derecedeki antibiyotik tüketimi ilk sırada yer alırken, 15 yıl sonra ilk sırayı Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkeler aldı.