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Dünya genelinde antibiyotik kullanımı arttı

26.03.2018 22:46 | Son Güncelleme

Bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor.

Bunu önlemek için kullanılan farklı antibiyotikler ise bu direnci daha da artırıyor. ABD’de yapılan bir araştırma bu tehlikeli gidişata dikkat çekiyor.Dünya çapındaki antibiyotik kullanımı, yapılan bir araştırmaya göre son 15 yılda yaklaşık yüzde 65 artış gösterdi. Merkezi Washington'da bulunan Hastalık Dinamikileri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi'nden (CDDEP) bilim insanları, özellikle ekonomik kalkınma sürecindeki ülkelerde antibiyotik kullanımının "yoğun" olarak arttığına işaret etti.

2000 ile 2015 yılları arasında 76 ülkede antibiyotik satışların araştırıldığı araştırmaya göre, günlük genel antibiyotik tüketimi 2010 yılında 21,1 milyar olarak saptanırken, 15 yıl sonra bu rakam 34,8 milyara yükseldi.

Yoksul ülkelerde antibiyotik tüketimi artıyor

Araştırmada, yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde genel antibiyotik tüketimi yüzde 114 oranında artarken, ortalama günlük antibiyotik tüketiminin de bin kişi başına yüzde 77 oranında yükseldiği saptandı.

2000 yılında Fransa, Yeni Zelanda ve İspanya ve Hongkong'da bin kişi başına orta derecedeki antibiyotik tüketimi ilk sırada yer alırken, 15 yıl sonra ilk sırayı Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkeler aldı.

Zengin sanayi ülkelerinde genel antibiyotik tüketimi sadece yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bin kişi başına günlük ortalama tüketim ise yüzde 4 oranında geriledi. ABD, Kanada ve Fransa bu tür ülkelere örnek gösterilebilir. Almanya'da ise antibiyotik tüketiminde hafif bir artış kaydedildi.

Dünya genelinde tüketimdeki artış sadece penisilin gibi yoğun kullanılan antibiyotiklerde değil, Linezolid ve Karbapenem gibi penisilin yerine geçen ilaçlarda da saptanıyor.

2030 yılına kadar tüketimde yüzde 200 artış bekleniyor

Araştırmacılara göre antibiyotik ilaçların kullanımında 2030 yılına kadar dünya çapında yüzde 200'e varan oranda artış olabilir. Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin büyük sorun doğuracağından endişe ediliyor.

Amerikan Araştırma Merkezi CDDEP'nin yöneticisi ve söz konusu araştırmayı kaleme alanlardan biri olan Ramanan Laxminarayan "Antibiyotiklerin etkisini korumamız için kararlı ve acilen harekete geçmemiz gerekli" diyor ve ekliyor: "Sorunun çözümüne daha az antibiyotik tüketimi, aşı kampanyaları ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde altyapının daha iyi bir düzeye getirilmesi katkı sağlayacaktır."

dpa, ÇA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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