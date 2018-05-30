Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün, Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun vurularak öldürüldüğü açıklanmış, Ukrayna yönetimi konuyla ilgili olarak Rusya'yı suçlamıştı.

Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Canlı televizyon yayınına katılan Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin hayatını kurtardığını ve operasyonun 2 aydır planlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Şefi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Babçenko'ya suikast düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını ve bunu engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rus özel kuvvetlerinin suikast emrini verdiğini ve bir Ukrayna vatandaşına suikast için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlının silah ve cephanede satın almak istediği belirtildi.



