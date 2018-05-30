HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Dün Ukrayna'da öldürüldüğü açıklanan Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Canlı yayında basın toplantısı yapan Babçenko ise Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün, Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun vurularak öldürüldüğü açıklanmış, Ukrayna yönetimi konuyla ilgili olarak Rusya'yı suçlamıştı.

Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Canlı televizyon yayınına katılan Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin hayatını kurtardığını ve operasyonun 2 aydır planlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Şefi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Babçenko'ya suikast düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını ve bunu engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rus özel kuvvetlerinin suikast emrini verdiğini ve bir Ukrayna vatandaşına suikast için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlının silah ve cephanede satın almak istediği belirtildi.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Amerika BM’de Suriye’yi Protesto EttiAmerika BM’de Suriye’yi Protesto Etti
İsrail'den kriz yaratacak yeni hamleİsrail'den kriz yaratacak yeni hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Arkady Babçenko putin ukrayna güvenlik servisi

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne memuru alkol bey !
Devletler kural koyuculukta Yaratıcı ile yarışmaya devam ediyor. Can almak, insanların mali durumunu yönetmek kendi tekellerindeymiş gibi bir süre daha oyalandıktan sonra, hesap verme zamanında ne yapacaklarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
Diğer Haberler
İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık

Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık

Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.