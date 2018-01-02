HABER

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 18:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

İngiliz bilim insanları, Güneş’teki enerji dalgalarının azalması sonucu, Dünya’nın 2021 yılından başlayarak 2050’ye kadar 'mini bir buzul çağı'na girebileceğini bildirdi.

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’nde görev yapan matematik profesörü Valentina Zharkova, Dünya’nın mini bir buzul çağının eşiğinde olduğunu açıkladı. Zharkova ve ekibi, gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirmiş, bu da geçtiğimiz günlerde oldukça tartışılmıştı. Yeni hesaplamalara göre, güneşin manyetik dalgalarının azalması ve bunun da özellikle 2021-50 yılları arasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüşe neden olması bekleniyor. Araştırma ekibi, daha önce 15. ve 19. yüzyıllar arasında aralıklarla görülen ve ‘Küçük Buz Çağı’ olarak adlandırılan dönemin bir benzerinin yaşanacağını tahmin ediyor.

2011 yılında NASA tarafından görüntülenen Güneş'in bu konumunda, çok az Güneş lekesi göze çarpmıştı.

HAVA SICAKLIĞINDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Elektromanyetik radyasyon formundaki güneş enerjisi miktarını önceden tahmin edebilen bir matematik modeli geliştiren ekip, bu miktarın önemli bir şekilde düşeceğini bildiriyor. Güneş enerjisindeki bu düşüşün, tıpkı bir elektrik dinamosu gibi çalışan ve enerji dalgaları üreten içsel manyetik alanlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Bunun dünyadaki hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüşe yol açacağı kaydedilirken, 2021 itibariyle, özellikle 2030’dan başlayarak hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olacağını tahmin ediyor. Profesör Zharkova, ekibin geliştirdiği modelin yüzde 97 oranında doğru tahminler yaptığını bildiriyor ve ekliyor: “Araştırma, insan hayatını etkileyebilecek düzeydeki solar aktivite düşüşünün ilk ciddi tahmini olarak tanımlanabilir.”

1646 ve 1715 arasında düşük sıcaklıklara bağlı olarak donan Londra'daki Thames nehri, böyle resmedilmişti.

GÜNEŞ LEKELERİ İLE BUZ DEVRİ ARASINDA BAĞLANDI BULUNUYOR

Aslında yeni varsayım, 15’inci yüzyıldan 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar dünya ısısında düşüş yaşanan ‘Küçük Buz Çağı’ dönemindeki tahminlere dayanıyor. Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde görev yapan Walter ve Annie Maunder çifti, 1895 yılında bu dönemi açıklamak üzere ‘Maunder Minimum’, yani güneş lekelerinin yokluğu olarak bilinen bir teori geliştirmişti. Geniş bir kabul gören bu teoriye göre, güneş lekeleri ile Küçük Buz Devri arasında bir bağlantı bulunuyor ve bu periyod güneşteki enerji düşüşlerine bağlı olarak güneş lekeleri sayısının çok düşük olduğu bir dönemde meydana gelmişti. Küçük Buz Çağı’ndan önce güneşin üzerinde 40 ila 50 bin arasında güneş lekesi bulunurken, belirtilen döngülerde güneş üzerinde 50 güneş lekesi bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan, Dünya’nın ikliminin, atmosferdeki bulutluluk oranının uzun dönemli dağılımı, sera etkisini oluşturan gazların miktarı, volkanik faaliyetler gibi çok sayıda nedenin bir araya gelmesiyle şekillendiğini de unutmamak gerekir.

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi
Uzay gemisi değil… Kar motosikleti!
Çin’in uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya NASA güneş Buzul Çağı

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 19 yorum
Çok önemli değil. Yeterki savaş olmasın. Yeter ki insanlar olmesin
Bİ TARAFIMIN BİLİM ADAMLARI Bİ BUZULLAR ERİYOR DİYORSUNUZ Bİ BUZUL ÇAĞI GELECEK DİYORSUN KÜRESEL ISINMA DİYORSUN ALLAH SİZİ ALSIN.
keşke dünya taşa dönse de kurtulsak
Küresel ısınma işi ne oldu?
@moca22 :))) adam haklı.Şİmdi ne diycekler bakalım :)D)D)D))D)D)D
küresel ısınmaya noldu:) yıllardır hani küresel ısınıyorduk.safsata her biri.bilinçli herkes bunların bilerek yapıldığı algı operasyonu olduğunu çözebilir.usa bile artık bunun olmadığını ve bütçe ayırmayacağını en yüksek ağızdan itiraf etti
mutfakta buz dolabını açık bırakırsan ne olur? mutfak soğur ama dolap ısınır onun gibi kutuplar erirken dünya soğuyacak bukadar basit
çokta tın yani bu dünyada yaşayanlar düşünsün garibanlar zaten yaşamıyor
bir karar verin küresel ısınmamı? yoksa buzulmu?
Ingiltere kendi ulkesindeki bir gunluk hava durumunu bile dogru bir sekilde tahmin edemezken nasil oluyor da dunya icin 50 yillik bir tahminde bulunuyor anlayamadim.
Bence iyi bir haber. Zira buzullar eriyecek diye çok korkuyorduk. Bu da bunun bir telafisi olsun. Benim tek endişem sokakta kalan insanlar. Allah onların yardımcısı olsun.
@tarkan_ozer_1991 iki çeşit insan var. Sokakta kalanlara kimi yardım eder, bir elbise bir kap yemek verir... Kimi canları cehenneme der. Sen 2. kategorideki kibarlardansın.
küresel isinma nedeniyle kutuplardaki buyuk buz kitleleri eridikce ozellikle kuzey atlantikdeki gulf steam sicak su akintisini soğutmaya basladi ve bu yüzden kuzey yarim kurede bu akinti ile hakim olan ılıman iklim yerini soguklara birakiyor boylece kutesel isinma kutup soguklarini guneye dogru inmeye zorluyor
@haticeiffet Golf stream sıcak su akıntısı kutup yönünden değil ekvator yönünden akıyor, akıntının sıcak olmasının nedeni de bu zaten. Buzulların erimesinin golf stream akıntısının soğumasında çok da etkili olduğunu sanmıyorum
Gene de Mersin'e kar yağmaz.
nerden buluyonuz bu haberleri merak ettim
İşte bunlar hep doğalgaz lobisi...
ingilterr hep soguk ulke oldugu icin kafayi sogukla bozmus buralarda her gecen gun kis aylari azaliyor buralarda buzul cagi gormek zor
bunu ilk kasım 2017 de olacak dediler di kasım tutmadı simdi 2021 diyorlar
Diğer Haberler
'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.