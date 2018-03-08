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Dünya Kadınlar Günü: Kadınların sorunlarını ne kadar biliyorsunuz?

08.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

Dünya Kadınlar Günü, kutlamadan çok kadınların sorunlarının tartışıldığı bir güne dönüşmüş durumda. Türkiye'de ve dünyada kadınların durumu ile karşılaştıkları sorunlar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? BBC Türkçe'nin hazırladığı testi çözün, bilgi düzeyinizi görün.

Dünya Kadınlar Günü: Kadınların sorunlarını ne kadar biliyorsunuz?
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