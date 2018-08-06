Dünya kahraman anneyi konuşuyor! İki çocuğunu kurtardı ama kendisi...

Apartmanda çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın üst katları da sarınca Çinli anne 3 ve 9 yaşındaki çocuklarını beşinci kattan aşağı attı. Çocuklar komşuların tuttukları çarşaflarla yakalanarak kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yangında mahsur kalan anneye ulaşıldığında bilincinin yerinde olmadığı, kısa süre sonra ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
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