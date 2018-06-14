Dünya Kupası Başladı

Dünya Futbol Kupası, Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başladı. İlk maç Türkiye saatiyle 16.00’da start aldı.

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Futbol Kupası’nın açılış maçına Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de katılıyor. İlk müsabaka, Moskova'daki 80 bin kişilik Luzhniki Stadyumu'nda yapılıyor.

Bir ay boyunca devam edecek kupa için Rusya 13 milyar Dolar harcadı.

Maçlar 11 farklı kentteki stadyumlarda yapılacak.

Grup maçları 28 Haziran'a kadar sürecek. Eleme maçları ise 30 Haziran'da başlayacak.

Dünya Kupası'nın sahibinin belli olacağı final maçı ise 15 Temmuz akşamı oynanacak.

32 ülke takımının katıldığı kupada, Brezilya, Fransa, Arjantin ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya favoriler arasında.

Maçlar televizyon yayınlarıyla tüm dünyaya ulaşacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 2014 Dünya Kupası'nı 3 milyar kişinin izlediğini, 1 milyar kişinin de Almanya-Arjantin arasındaki final maçını izlemek için ekran başına geçtiğini belirtti.

