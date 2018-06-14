Dünya Kupası başlıyor: Gözler ev sahibi Rusya'da

Hem taraftarların hem de Putin’in milli takımdan beklentisi hayli büyük. Ancak hüsran muhtemel görünüyor.“Güçlü bir ev sahibi olmak zorundayız.” Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, 2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki hedeflerini bu şekilde özetliyor ve ekliyor: “Fikstür gereği Almanya ile çeyrek ya da yarı finalde eşleşebiliriz. Bu kadar ilerleyebilirsek dünyanın en mutlu adamı ben olurum.”

Bu haklı bir mutluluk olurdu elbette. Ancak Rusya’nın, turnuvada son sekiz ya da dört takım arasına kalmasını düşünmek için hayli geniş bir fantaziye sahip olmak gerekiyor. Zira ev sahibi ekibin, Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay’dan oluşan gruptaki rakipleri arasından sıyrılıp ikinci tura yükselmesi bile pek kolay görünmüyor. Hatta son maçlarda sergilenen kötü performansa bakıldığında, Rusya’yı “Tüm zamanların en zayıf ev sahibi” olarak nitelendirenlerin sayısı da hayli fazla.

Hazırlık maçlarında, dünya futbolunun zirvesiyle arasında hayli mesafe olduğu net bir şekilde görüldü. Yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu Arjantin’e 1-0 yenilen Çerçesov'un talebeleri, Brezilya'ya ise 3-0’lık skorla boyun eğmek zorunda kaldı. Hakeza Fransa’ya karşı alınan 3-1’lik mağlubiyet de ilerisi için pek ümit vermedi. Ruslar, son beş maçtır galibiyet yüzü görmüyor.