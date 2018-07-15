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Dünya Kupası Fransa'nın

15.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu.

Dünya Kupası Fransa'nın

Rusya’daki final maçında Hırvatistan’ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa kupayı almaya hak kazandı.Rusya'da oynanan maçta sürpriz rakibi Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu.

Fransa son olarak 1998 yılında kupayı almaya hak kazanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

© Deutsche Welle Türkçe

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