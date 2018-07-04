HABER

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da şok! Araç yayaların arasına daldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da bir araç yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da şok! Araç yayaların arasına daldı!

Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

AYRINTILAR GELİYORUZ...

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş İçin KHK YayımlandıCumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş İçin KHK Yayımlandı
Kurban yakınları Zschäpe'yi inandırıcı bulmadıKurban yakınları Zschäpe'yi inandırıcı bulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Dünya Kupası araç

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Dünya Kupası'nı izleyen İngiliz taraftarlar birbirine girdi!

Dünya Kupası'nı izleyen İngiliz taraftarlar birbirine girdi!

Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.