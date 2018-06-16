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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kent merkezinde kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre, olay nedeniyle 8 kişi yaralandı. Polis şoförün aracın kontrolünü kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi, İlyinka Caddesi'ndeki Gostinıy Dvor alışveriş merkezi yakınlarında kalabalığın arasına daldı.

Güvenlik güçlerine göre, araç ilk önce bir trafik işaretine çarptı, daha sonra da kalabalığın arasına yöneldi. Olayda en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen olmadı. Moskova idaresi trafik kontrol yönetim merkezi, taksi şoförünün Kırgızistan'dan alınan bir ehliyet ile çalıştığı açıklamasını yaptı.

Kent polisinin açıklamasında ise, ilk verilere göre, olayın nedeninin şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi olduğu belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şoför, bölge polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Moskova trafik yönetim merkezi, Twitter'da olay yerinden görüntü paylaştı.Moskova trafik yönetim merkezi, şoförün ehliyetini de paylaştı.

Paylaşılan görüntüye göre, Anarbek Uulu isimli şoför, ehliyetini 13 Ağustos 2013'te çıkardı.

‘ŞOFÖR KAÇMAYA ÇALIŞTI'

Bazı görgü tanıkları, gözaltına alınmadan önce şoförün kaçmaya çalıştığını ileri sürdü.Öte yandan olay nedeniyle Spartak stadyumu yakınlarında oluşan trafiğin yakın zamanda giderileceğine ilişkin yetkililerden açıklama geldi. Kazaya yol açan taksi, olay yerinden çekildi.

​Moskova sağlık dairesinden yapılan açıklamada ise yaralıların 7'sinin durumunun iyi olduğu, bir yaralının ise ise durumunun orta derecede ağır olduğu aktarıldı.

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