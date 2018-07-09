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Dünya Kupası Rusya'yı Değiştirdi mi?

09.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Dünya Kupası boyunca dünyanın dört bir yanından futbolseverler, ev sahibi Rusya'ya akın etti. Birçok Rus, Güney Amerika, Afrika ve Uzakdoğu'dan gelen futbol tutkunlarının, kentlerini değiştirdiğini söylüyor

Dünya Kupası Rusya'yı Değiştirdi mi?

Dünya Kupası devam ederken dünyanın dört bir yanından futbolseverler, ev sahibi Rusya'nın çeşitli kentlerine akın etti. Ruslar, Güney Amerika, Afrika ve Uzakdoğu'dan gelen futbol tutkunlarının, kentlerini değiştirdiğini söylüyor.

Moskova, küresel bir kutlama mozaiği haline geldi.

Kremlin'in etrafında yılın büyük kısmını kar altında geçiren caddeler, Latin Amerikalılar'ın tutkusu, Afrikalılar'ın ritmiyle çehre değiştirdi.

Catarina Tejada, kendileri için her şeyin çok yeni, yepyeni bir kültür, yepyeni bir dil olduğunu ama çok heyecanlı olduklarını söylüyor.

Ruslar da böyle bir manzarayla ilk kez karşılaşıyor.

Natalya, herkesin çok cana yakın olduğunu, bir festival havası yaşandığını belirtiyor.

Ülkeleri Dünya Kupası finallerine kalamayanlar bile Rusya'ya gelmiş. 12 yaşındaki Sudanlı Abdül Cabbar gibi.

Abdül Cabbar, Moskova'da olmanın çok güzel olduğunu söylüyor.

Rusya'da yaşayan Nijeryalılar, Moskova'ya gelen memleketlileri için hoşgeldiniz partisi düzenlemiş.

Ennie Charles, kupayı kazanacakları konusunda, iyimser olduğunu belirtiyor.

Moskova'nın birbirinden görkemli metro istasyonları, taraftarların renkli formalarıyla adeta bir kaleydoskopu andırıyor. Rusya ise St. Petersburg'daki sanat galerilerinden Kazan'daki İslami değerlere kadar tüm kültür mirasını gururla paylaşıyor.

İspanyolca konuşan Yulia gibi binlerce gönüllü, turnuvada aksaklık yaşanmaması için taraftarlara yardım ediyor.

Yulia, ”İmkansız diye bir şey yok. Sorun çıktığında sakin olup, düşünüp, bir çözüm yolu buluyoruz.” şeklinde konuşuyor.

Kaybolanlara en çok verilen tavsiye ise neşeli kalabalıkları izlemek.

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