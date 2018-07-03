Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!

Şişme bir havuzda tahminlerini yapan ahtapot üç farklı sepet aracılığıyla tahminlerde bulunuyor. Sepetlerden biri kazanacağına, diğer kaybedeceğine diğeri ise berabere kalacağına işaret ediyordu.

Ahtapot en son Japonya'nın Kolombiya'yi yeneceğini, Senegal'le berabere kalıp, polo9nya'ya yenileceğini tahmin etmişti.

Ancak ahtapot Belçika'yal olan maçı doğru tahmin edemeyince şef aşçının tavasını boyladı.

Rabiot'un ölümü fanlarını yasa boğdu.

Öte yandan Rabiot'u yakalayan balıkçı Kimio Abe, Rabiot'un halefini bulduğunu ve ona Rabiot jr. ismini verdiğini açıkladı.

