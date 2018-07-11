Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Rakibini Umtiti'nin golüyle geçen Fransa, böylece tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.2018 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa oldu. Fransa, St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında rakibi Belçika'yı Samuel Umtiti'nin 51'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Duran toplardan gelen gollerin belirleyici olduğu turnuvanın yarı finalindeki ilk mücadelede de bu gelenek bozulmadı. Barcelona kulübünde forma giyen stoper Umtiti, Antoine Griezmann'ın kullandığı kornerde topu kafayla ağlara göndererek Fransızları, 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası finaline taşıdı. Fransa, 2006'da Zinedine Zidane'ın uzatma bölümünde rakibi Marco Materazzi'ye attığı kafa nedeniyle kırmızı kart gördüğü maçta İtalya'ya penaltı atışlarıyla yenilmişti. Fransa, 1998'de ise ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.

Fransa iki sene önce ise ev sahipliği yaptığı Euro 2016'nın finalinde Portekiz'e 1-0 yenilerek kupayı kazanma şansını yitirmişti.