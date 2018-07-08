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Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan isimler belli oldu

08.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç'i 2-0 ile geçen İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, Rusya mücadelesinden galip ayrılmayı başaran Hırvatistan oldu.

Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan isimler belli oldu

Yarı finalde karşı karşıya gelecek diğer takımlar Fransa ve Belçika.Dünya Kupası'nda son çeyrek final karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Rakibi İsveç'i 2-0 geçerek adını finale yazdıran İngiltere'nin rakibi, ev sahibi Rusya'yı penaltılarda mağlup etmeyi başaran Hırvatistan oldu.

Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 31. dakikada Dzyuba'nın pasını gole çeviren Cheryshev ile öne geçti. Hırvatistan, Kramaric'in 39. dakikada gelen kafa golüyle Rusya karşısında beraberliği yakaladı. Zorlu 90 dakikanın 1-1 tamamlanmasıyla maç uzatmalara gitti. Hırvatistan 101. dakikada Vida'nın kafa golüyle öne geçmeyi başardı. Ev sahibi Rusya, 115. dakikada Fernandes ile beraberlik golünü buldu. Brezilyalı hakem Sandro Ricci'nin yönettiği karşılaşmanın uzatma bölümünün 2-2 tamamlanmasıyla penaltı atışlarına gidildi.

Smolov ve Fernandes Rusya adına penaltı atışlarını gole çeviremezken, Hırvatistan Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic'in golleriyle 5'te 4 yaparak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ev sahibini mağlup etmeyi başaran Hırvatistan, 11 Temmuz'da başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak. Maguire ve Alli'nin golleriyle rakibi İsveç'i mağlup eden İngiltere 28 yıllık aradan sonra ilk kez yarı finalde mücadele verecek.

Yarı finalin diğer mücadelesi: Fransa - Belçika

Çeyrek finalde Uruguay ile karşı karşıya gelen Fransa, rakibini Varane ve Griezmann'ın golleriyle mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu. Fransa'nın rakibi ise güçlü rakibi Brezilya'yı 2-1 ile elemeyi başaran Belçika oldu. Belçika, dördüncü olduğu 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Fransa ve Belçika 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg Stadı'nda final mücadelesi verecek.

rtr,AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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