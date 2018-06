Dünya Kupası'nın son 16 takımı belli oldu

İsveç: Süper star Zlatan İbrahimoviç'in milli takımı bırakmasından sonra üst düzey yıldız futbolcusu bulunmayan İsveç'te artık tek bir futbolcu değil, tüm takım sorumluluk üstleniyor. Nitekim bu yeni felsefe Rusya'da meyvelerini verdi ve mavi-sarılar, Güney Kore ve Meksika'yı yenerek averajla grup lideri oldu.

İsviçre: Turnuvanın ilginç ülkelerinden İsviçre, ne yapacağı kestirilemeyen takımların başında geliyor. Brezilya beraberliği ve Sırbistan galibiyetiyle takdir toplayan Orta Avrupa ekibi, grubun zayıf halkası Kosta Rika ile zar zor berabere kalarak ikinci oldu ve şampiyonaya "devam" dedi. İsveç - İsviçre eşleşmesinde güç dengesi ortada görünüyor. Her iki takım da her an her şeyi yapabilecek durumda.

Kolombiya: Şampiyonaya Japonya mağlubiyetiyle başlayan, ama daha sonra toparlanarak iki galibiyet alan Kolombiya, grubunu lider olarak tamamladı. Eski gücünden uzak görünen Radamel Falcao ve arkadaşları, yine de Güney Amerika'ya özgü estetik futboldan zaman zaman güzel örnekler sergiledi.