HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel ve İlham Aliyev ne kadar maaş alıyor?

Dünya liderlerinin aldıkları para dudak uçuklattı...

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

1 / 17

DÜNYA LİDERLERİNİN MAAŞLARI

DÜNYA LİDERLERİNİN MAAŞLARI
Ülkelerin üst düzey yöneticileri olan devlet başkanları ve başbakanlar da devlet memuru. Diğer kamu çalışanları gibi devlet bütçesinden maaş alıyor.
2 / 17

DÜNYA LİDERLERİNİN MAAŞLARI

DÜNYA LİDERLERİNİN MAAŞLARI
Ülkeyi yönetmek, zor ve büyük sorumluluk isteyen bir görev. Peki liderlerin ne kadar maaş aldığını biliyor musunuz? İşte cevabı...
3 / 17

İSVİÇRE

İSVİÇRE
Alain Berset: 36,400 Dolar
4 / 17

ABD

ABD
Donald Trump: 33,500 Dolar
5 / 17

YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA
Patsy Reddy: 27,000 Dolar
6 / 17

LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG
Xavier Bettel: 26,000 Dolar
7 / 17

İRLANDA

İRLANDA
Michael Higgins: 23,000 Dolar
8 / 17

FRANSA

FRANSA
Emmanuel Macron: 21,200 Dolar
9 / 17

KANADA

KANADA
Justin Trudeau: 21,200 Dolar
10 / 17

ALMANYA

ALMANYA
Angela Merkel: 20,500 Dolar
11 / 17

GÜNEY AMERİKA

GÜNEY AMERİKA
Cyril Ramaphosa: 18,800 Dolar
12 / 17

JAPONYA

JAPONYA
Şinzo Abe: 17,000 Dolar
13 / 17

GÜNEY KORE

GÜNEY KORE
Moon Jae-in: 13,500 Dolar
14 / 17

SİNGAPUR

SİNGAPUR
Halime Yakup: 12,000 Dolar
15 / 17

RUSYA

RUSYA
Vladimir Putin: 11,000 Dolar
16 / 17

TÜRKİYE

TÜRKİYE
Recep Tayyip Erdoğan: 10,000 Dolar
17 / 17

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN
İlham Aliyev: 8,824 Dolar (Kaynak: Sputnik)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Angela Merkel dünya liderleri ne kadar maaş alıyor

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu sadece kadir İNANIR !
altı sıfır atmışlar sanırım !
keşke yanına da o ülkedeki asgari ücretle siyasiler arasındaki maaş farkını da açıklasaydınız dolar bazında.
bu yaparken ülkedeki askeri ücretleri de dolar bazından yayına katsan daha açıklayıcı olurdu
bir şirket yöneten cio lar bunun 100 katını kazanıyor .. ülke yöneten adamın kazancı hiç bir şey bir futbolcu bunun 500 katını kazanıyor ..saçma haber.. algı haber harbiden dudagım uçukladı ha .. ne saçma ..............
örtülü ödenek peki ne kadar :))
Dünyanın en büyük ekonomisini yöneten trump askari ücretten 20 kat fazla maaş alıyor.Erdoğan da kendi ülkesindeki bir asgari ucretliden 30 kat daha fazla maaş alıyor.Japonya almanya koreye bakmaya bile gerek yok.Bunlar hep dış güçlerin oyunu.
adamın biri ayda 40 binlira maaşla trilyoner olmuş
keşke çaldıklarını’da yazsaydiniz.
Sade rakamlar çok bir anlam ifade etmez, asıl yapılması gereken o ülkede Cumhurbaşkanının aldığı ücret asgari ücretin kaç katıdır,ortalama ücretin kaç katıdır, kıyaslamalı olarak verilirse ne olduğu daha iyi anlaşılır! YA da satın alma gücü nedir?
Diğer Haberler
Esad ve YPG anlaştı!

Esad ve YPG anlaştı!

Suudi Arabistan'da devrim gibi kararlar!

Suudi Arabistan'da devrim gibi kararlar!

Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek

Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek

Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı

Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.