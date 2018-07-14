Dünya Liderlerinin Dostu Diyarbakırlı

Diyarbakır’da yaşayan Süleyman Çiftçioğlu, birçok ülkenin devlet başkanıyla mektup arkadaşı olmasıyla tanınıyor. Çiftçioğlu, 32 yıldır liderlerin imzalı fotoğraflarını biriktiriyor

Amerikan Başkanları Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, İngiltere Başbakanı John Major, Küba lideri Fidel Castro, Irak ve Libya diktatörleri Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi….Akla ilk gelen isimler…Bunlarkendi dönemlerine damga vurmuş dünya liderleri. Ancak bunların tek ortak özelliği lider olmaları değil. Bir ortak yönleri de Diyarbakırlı Süleyman Çiftçioğlu’nun liderler albümünde yer almaları.

Adı Süleyman Çiftçioğlu. 53 Yaşında bir Diyarbakırlı. Asıl mesleği matbaacılık ancak kentte herkes onu ‘devlet başkanlarının arkadaşı’ olarak tanıyor. Çiftçioğlu, tam 32 yıldır devlet başkanlarına mektup yazıyor, imzalı fotoğraf istiyor. Yazdıklarının hemen hepsi de yanıt veriyor.

Peki, Çiftçioğlu’nun liderlerle mektup arkadaşlığı nasıl başladı? Çiftçioğlu Amerika’nın Sesi’ne şöyle anlattı:

”1986 yılındaki Challenger faciasını televizyonlarda izledim ve duygusallık hissettim, çok üzüldüm. Başkana bir başsağlığı mesajı göndermek istedim. Sonuçta bu insanlar bilim için, insanlık için ölmüşlerdi.İmzalı fotoğraf da istedim kendisinden. Biz onlardan haberdar isek o da bizden haberdar olsa nasıl olur acaba diye düşündüm. Biz onlardan haberdarız ama onlar bizi bilmiyorlar. Onlar da bizden haberdar olsunlar diye imzalı resim istedim ve bunları bir koleksiyon haline getirmeyi düşündüm. Nasıl para ve pul koleksiyonu varsa ben de dünya liderlerinin fotolarından koleksiyon yapayım dedim. 32 yıldır bu uğraşı veriyorum.”