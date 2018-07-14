Dünya Liderlerinin Dostu Diyarbakırlı

Diyarbakır’da yaşayan Süleyman Çiftçioğlu, birçok ülkenin devlet başkanıyla mektup arkadaşı olmasıyla tanınıyor. Çiftçioğlu, 32 yıldır liderlerin imzalı fotoğraflarını biriktiriyor
Amerikan Başkanları Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, İngiltere Başbakanı John Major, Küba lideri Fidel Castro, Irak ve Libya diktatörleri Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi….Akla ilk gelen isimler…Bunlarkendi dönemlerine damga vurmuş dünya liderleri. Ancak bunların tek ortak özelliği lider olmaları değil. Bir ortak yönleri de Diyarbakırlı Süleyman Çiftçioğlu’nun liderler albümünde yer almaları.
Adı Süleyman Çiftçioğlu. 53 Yaşında bir Diyarbakırlı. Asıl mesleği matbaacılık ancak kentte herkes onu ‘devlet başkanlarının arkadaşı’ olarak tanıyor. Çiftçioğlu, tam 32 yıldır devlet başkanlarına mektup yazıyor, imzalı fotoğraf istiyor. Yazdıklarının hemen hepsi de yanıt veriyor.
Peki, Çiftçioğlu’nun liderlerle mektup arkadaşlığı nasıl başladı? Çiftçioğlu Amerika’nın Sesi’ne şöyle anlattı:
”1986 yılındaki Challenger faciasını televizyonlarda izledim ve duygusallık hissettim, çok üzüldüm. Başkana bir başsağlığı mesajı göndermek istedim. Sonuçta bu insanlar bilim için, insanlık için ölmüşlerdi.İmzalı fotoğraf da istedim kendisinden. Biz onlardan haberdar isek o da bizden haberdar olsa nasıl olur acaba diye düşündüm. Biz onlardan haberdarız ama onlar bizi bilmiyorlar. Onlar da bizden haberdar olsunlar diye imzalı resim istedim ve bunları bir koleksiyon haline getirmeyi düşündüm. Nasıl para ve pul koleksiyonu varsa ben de dünya liderlerinin fotolarından koleksiyon yapayım dedim. 32 yıldır bu uğraşı veriyorum.”
Çiftçioğlu’nun koleksiyonunda 200’e yakın liderin fotoğrafı bulunuyor. Avrupa, Amerika, Afrika, Asya kıtasından ülkelerin iz bırakmış liderleri Çiftçioğlu’nun koleksiyonunda toplanmış. En çok etkilendiği liderlerin Fransızlar olduğuna dikkat çeken Çiftçioğlu, “Etkilendiğim liderler, yazım kurallarına uyan Fransızlar. Yazım dilinde bile nezaketi elden bırakmıyorlar. Kendileri yazıyorlar. Gelen mektupların altında kendi isimleri var. Diğer dünya liderleri ‘en iyi dileklerimle’ yazıp gönderiyor. Sekreter veya özel kalem müdürü gönderiyor. Fransa’da ise kendisi haberdar, kendileri yazıp gönderiyor“ dedi.
Çiftçioğlu’nun, mektupları getiren postacılarla ilginç anıları da olmuş. İşte onlardan birkaçı: ”Postacı bana ‘sen de normal insanlara yazsana, dünya devlet başkanlarına niye yazıyorsun? Emekliliğime üç yıl kalmış, bir şey gelmesin başıma, emekliliğimi tehlikeye sokma. Senin sayende çeşit çeşit zarf gördük’” dedi. Düşünün Beyaz Saray’dan buraya zarf geliyor. Gelmesi gereken yer Ankara ama buraya geliyor. Bir gün postacı geldi, dedim ‘mektup mu var?’, ‘hayır’ yanıtını verdi. Geliş nedenini sordum ‘Bu kadar devlet başkanı tanıyorsun tayin işimi yap Muğla’ya gideyim’ dedi. Ben de ‘Yurt dışı olsa yapardım ama yurtiçinde tanıdığım kimse yok’ yanıtını verdim.”
Eski Amerikan Başkanı oğul Bush’a kravat hediye eden Çiftçioğlu’na Bush da bir jest yapmış. Çiftçioğlu, jesti şöyle anlatıyor; “Mektup yazdım ‘Babanızsa selam söyleyin, babanız arkadaşım’ dedim. Babasına da yazmıştım. Milenyum hediyesi olarak başkan Bush’a kravat gönderdim. Eşine de el yapımı lila renk fular gönderdim. Başkan Bush teşekkür mektubuyla beraber kravatla resim çektirip bana göndermiş.”
Çiftçioğlu’nun albümünde Türkiye cumhurbaşkanları da bulunuyor. Çiftçioğlu, isyanlarla öldürülen liderlere de üzüldüğünü dile getiriyor. Çiftçioğlu albümünü özel hazırladığı dosyalarda koruyor.
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