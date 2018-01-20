HABER

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 19:46 | Son Güncelleme 34 dakika önce

BBC'den Al Jazeera'ya, CNN International'dan Washington Post'a dünyanın en önemli medya kuruluşlarında Afrin Operasyonu manşette. BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti, Amerikan Washington Post gazetesi, 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' dedi.

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

Türkiye'nin bugün saat 17.00 itibariyle başlattığı Afrin operasyonu, dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.

Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.

BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.

Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan CNN International, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.

Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
Son dakika İncirlik Üssü'nde dikkat çeken görüntü
Diyanet: Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecek
Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD dünya BBC medya CNN Washington Post Son dakika Al Jazeera Afrin

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Okuyucu Yorumları 12 yorum
reis sen büyüksün dünya seni konuşuyor sonunda bi cenganver geldi başimıza
Allah yardcımız olsun haydi aslanlarım yok edin
Allah askerlerimizi korusun rabbim gazalarını mübarek eylesin
En az 1000 leş çıkması dileğiyle. Allah yardımcınız yolunuz açık kılıcınız keskin olsun.
aslında her şey yeni başlıyor
Geldi Türk Bayrağı, kaçacak delik arayın...
biz vururuz sizde mal mal izlersiniz
sınırlarında sorun varsa sınırlarını genişleteceksin demiş bir Osmanlı padişahı...
aslında amacımız bin 1000 leş değil tüm kökü kuruyana kadar RABBIM mehmecigimize yardımcı olsun inşallah âmin
mahvedin,teröristleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmayın
sonra münbiç inşallah rabbim utandırmasın. DUALARIMIZ MEHMET CİK İLE.
İYİ izleyin, İYİ takip edin kefereler. Çünkü tekrarımız yoktur. Rabbim Kahraman Mehmetçiğimizin, TÜRK MİLLETİ’nin yar ve yardımcısı olsun. Ulu Hocaların Aksakallıların Duaları Üzerinizden eksik olmasın. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
Diğer Haberler
İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Hamile kadın öldükten 10 gün sonra doğum yaptı

Hamile kadın öldükten 10 gün sonra doğum yaptı

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.