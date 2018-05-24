Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.
İPTALİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
'GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYORDUM'
Trump'ın Kuzey Kore liderine hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler kullanıldı:
"Seninle görüşmek için can atıyordum. Üzücü bir şekilde, son açıklamandaki muazzam öfken ve açık düşmanlığın üzerine, artık uzun süredir planlanan bu görüşmenin uygun olmayacağını hissediyorum."
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