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Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e yazdığı mektubu yayımlayarak, iki lider arasındaki zirvenin iptal olduğunu açıkladı.

Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.

İPTALİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti. Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.

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'GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYORDUM'

Trump'ın Kuzey Kore liderine hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Seninle görüşmek için can atıyordum. Üzücü bir şekilde, son açıklamandaki muazzam öfken ve açık düşmanlığın üzerine, artık uzun süredir planlanan bu görüşmenin uygun olmayacağını hissediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Trump kim Kuzey Kore Singapur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
k.kore sayesinde güneye yeterince silah sattı gerek kalmadı demek ki
başka bahane bulamadın değilmi
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